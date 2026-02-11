Ruşen Çakır, AK Parti Grup Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'la tokalaştı

- Ruşen Çakır, AK Parti grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la tokalaştı.
- Muhalif kimliğiyle tanınan Çakır'ın bu anı, toplantının en dikkat çeken karelerinden oldu.
- Çakır, toplantı sırasında Erdoğan'la fotoğraf da çektirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün partisinin grup toplantısında konuştu.
Gündeme dair önemli değerlendirmeler yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı dinlemeye gelen gazetecilerden birisi de Ruşen Çakır'dı.
TOKALAŞTILAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısındaki konuşmasına başlamadan önce Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş ile birlikte oturdu.
O sırada da Ruşen Çakır'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına geldiği, selam verdiği ve tokalaştığı görüldü.
DİKKAT ÇEKEN ANLAR
Muhalif kimliği ile bilinen Ruşen Çakır'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la tokalaştığı anlar, grup toplantısının en dikkati çeken karelerinden oldu.
Ruşen Çakır, fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.