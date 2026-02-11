Ruşen Çakır, AK Parti Grup Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'la tokalaştı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün partisinin grup toplantısında konuştu.

Gündeme dair önemli değerlendirmeler yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı dinlemeye gelen gazetecilerden birisi de Ruşen Çakır'dı.

TOKALAŞTILAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısındaki konuşmasına başlamadan önce Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş ile birlikte oturdu.

O sırada da Ruşen Çakır'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına geldiği, selam verdiği ve tokalaştığı görüldü.

DİKKAT ÇEKEN ANLAR

Muhalif kimliği ile bilinen Ruşen Çakır'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la tokalaştığı anlar, grup toplantısının en dikkati çeken karelerinden oldu.

Ruşen Çakır, fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.