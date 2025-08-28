Adana'da 160 Suriyeli daha ülkesine uğurlandı: Yardımlarınız için teşekkür ederiz

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında memleketlerine dönmek isteyen Suriyelilerin, Sarıçam Gönüllü Geri Dönüş Koordinasyon Merkezi'ne başvuruları sürüyor.

Valilik ile Göç İdaresi İl Müdürlüğü koordinesindeki işlemleri tamamlayan 160 kişi, bindirildikleri 4 otobüsle Cilvegözü Sınır Kapısı'na uğurlandı.

"BİZE ETTİĞİNİZ YARDIMLAR İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ"

Gönüllü, güvenli ve onurlu dönüş kapsamında yola çıkanlardan 17 yaşındaki Lemis Alcasim gazetecilere, 12 yıldır Türkiye'de olduğunu söyledi.

Adana'da Türkçe öğrendiğini dile getiren Alcasim, "Bize yardım ettiniz, teşekkür ederiz. Çok heyecanlıyım, devletime dönüyorum. Çok mutluyum, 10 yıldır görmediğim akrabalarımı göreceğim. Orada eğitime devam edeceğim." dedi.

"ÇOK HEYECANLIYIM"

40 yaşındaki akrabası Hüseyin Alcasim de şunları anlattı:

Çok heyecanlıyım. Orada birkaç tarlamız vardı. Onların sayesinde geçiniyorduk, burada da her türlü mesleği yaptık. Ülkemize döneceğimiz için mutluyuz. Herkes kendisine yeni bir sistem kuracak, eskiden nasıl yaşıyorsak öyle devam edecek.

"BURADAKİ ARKADAŞLARIMI ŞİMDİDEN ÖZLEMEYE BAŞLADIM"

17 yaşındaki Zehra Alcasim ise Türkiye'de liseye kadar geldiği eğitim hayatını ülkesinde sürdürmeyi istediğini belirterek, "Doktor olmak, halkımı tedavi etmek ve onlara faydalı olmak istiyorum. Buradaki arkadaşlarımı şimdiden özlemeye başladım." diye konuştu.

Adana'da son 1 ayda 5 bin 604 Suriyelinin, gönüllü geri dönüş işlemlerinin ardından sınır kapılarına yönlendirildiği bildirildi.