Adana'da çöp ve moloz dağları: Vatandaş isyan etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Aziz İhsan Aktaş'ın liderliğini yaptığı öne sürülen suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar tutuklanarak görevden uzaklaştırılmıştı.

Adana Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde yapılan başkan vekili seçiminde CHP'nin adayı Güngör Geçer, 45 oyla Adana Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili olmuştu.

ÇÖP YIĞINLARI BU DEFA ADANA'DA

Başta İzmir olmak üzere bazı kentler görülen çöp yığınları, hijyen sorunlarına yol açmakla kalmamış, yangın çıkmasına da neden olmuştu.

Adana'da da son zamanlarda benzer bir durum görülmeye başlandı, tepkilere yol açtı.

EKİPLERİN ÇÖPLERİ TOPLAMAYIŞI VATANDAŞI İSYAN ETTİRDİ

Şehirde, çöplerin konteyner yerine sokağa veya konteynerlerin yanına atılmış halde olması dikkat çekiyor.

Ancak belediye ekipleri de o çöpleri toplamayınca çöp ve moloz tepeleri oluşuyor.

Kentin özellikle Seyhan ilçesine bağlı Pınar, Mithatpaşa, Sümer, Dağlıoğlu ve birçok mahallesinde çöp konteynerleri dolup taşarken etrafa atılan molozlar ise belediye tarafından toplanmıyor.

"BÖYLE BİR PİSLİK GÖRMEDİM"

Hal böyle olunca vatandaşlar da tepkilerini dile getiriyor.

Sümer Mahallesi'nde oturan vatandaşlardan Sadık Kaplan, tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

1990 yılından bu yana buradayım, böyle bir pislik görmedim. Bizim diğer mahalleler de bu şekilde. Adana'nın geneline yayılmış bu görüntü. Apartmanlardan çıkan molozları bu şekilde koyuyorlar buraya ama kaldırılmıyor.

"BURAYI HİÇBİR YETKİLİ GÖRMÜYOR MU"

Burası Kurban Bayramı'ndan bu yana bu şekilde duruyor. İşim gereği çok geziyorum ve Adana'nın geneli bu şekilde. Buradan hiç mi memur ya da amir geçmiyor, bir yetkili görmüyor mu.

"MAHALLEMİZ ÇÖPÜN ALTINDA KALDI"

Pınar Mahallesi Muhtarı Saniye Çelik ise mahallesindeki çöplerin artık dağ gibi biriktiğini, Seyhan Belediyesi'nin çöplerin altında kaldığını belirtti.

Çelik, şöyle konuştu: