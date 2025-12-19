Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'aktif siyaseti bıraktı' iddialarına yalanlama

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

CHP'de 2023 tarihli kurultaydan sonra sular durulmadı.

5 Kasım 2023 tarihinde gerçekleştirilen kurultayda mevcut genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'yla yarışan Özgür Özel, ikinci tur oylamada delegelerin yaklaşık yüzde 60'ının oyunu alarak, 812 oy ile CHP genel başkanı seçildi.

2010 yılından o tarihe kadar 13 yıl genel başkanlık yapan Kılıçdaroğlu, bir anda oyunun dışında kaldı.

DEĞİŞİMCİLERE YENİLDİ AMA KÖŞESİNE ÇEKİLMEDİ

Ekrem İmamoğlu'nun etkisiyle başlayan 'değişim' hareketinin parti içi galibiyeti ile saf dışı kalan Kılıçdaroğlu ve onu destekleyen CHP'liler, kurultayın şaibeli olduğuna yönelik iddialarla dava sürecini başlattı.

Para karşılığı delegelere oy kullandırma gibi birçok iddia ile başlayan dava sürecinde, kurultayın iptal edilerek eski yönetimin tekrar göreve gelmesine neden olacak 'mutlak butlan' kararı beklentisi CHP'de gerilimi artırdıkça artırdı.

MUTLAK BUTLAN BEKLENTİSİ

Davalar görülüp parti içinde kavgalar ayyuka çıkarken Kılıçdaroğlu her defasında ya mutlak butlan kararı hakkında sessiz kaldı ya da 'CHP'yi ortada bırakamayız' gibi imalı çıkışlarla geri dönüşe göz kırptı.

Bu süreçte Gürsel Tekin İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atandı, delegeler değişti, olağanüstü kurultaylar yapıldı, parti içindeki kavga siyasetin en çok konuşulan konusu oldu.

Tüm bunların ardından CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı’nın iptali için Ankara 42’nci Asliye Hukuk Mahkemesi, 24 Kasım 2025'te açılan davanın konusuz kaldığı gerekçesiyle mutlak butlan kararının da reddine karar verdi.

AKTİF SİYASETİ BIRAKTI İDDİASI

Kılıçdaroğlu, bu karardan sonra Ankara'da tuttuğu ofisini kapatarak avukatı Celal Çelik’in hukuk ofisine taşındı.

Çektiği videolarla CHP'yi zorda bırakan açıklamalarına devam eden Kılıçdaroğlu hakkında, son olarak genel başkanlık umudu kalmayınca aktif siyaseti bıraktığı iddiaları gündeme geldi.

EKİBİ İDDİALARI YALANLADI

Bir süredir hastalığı sebebiyle tedavi gören eşi Selvi Kılıçdaroğlu’nun sağlık durumuyla da yakından ilgilendiği bilinen Kılıçdaroğlu hakkındaki bu iddialar, doğruluk payı yüksek şekilde kabul edilirken iddialar yalanlandı.

Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik’in ofisinde çalışmalarına devam eden ekibi, 'aktif siyaseti bıraktı' iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

DSP'YE GENEL BAŞKAN OL TEKLİFİ İDDİASI

Bu süreçte DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ın Kılıçdaroğlu’na genel başkanlık teklif ettiği de iddia edilmiş, Aksakal bu iddiaları yalanlamıştı.