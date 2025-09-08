Adana'da damlar kırmızıyla renklendi: Güneşle pişen emek

Adana'nın birçok bölgesinde olduğu gibi Kozan ilçesinde de salça mesaisi başladı.

Biberin salçaya dönüşen yolculuğunda kırmızıya boyanan damlar dikkat çekti.

HER GÜN KARIŞTIRILIYOR

Mahallelerde imece usulü kırmızı salçalık biberleri temizleyip çektiren kadınlar, damlara sermesinden sonra güneş altında eşit şekilde kuruması için günde 10-15 kez karıştırmaya başladı.

SOFRALARA LEZZET KATACAK

Emek dolu mesainin sonunda güneşte pişerek hazır hale gelen salçaların, her yıl olduğu gibi bu sene de sofralara lezzet katması bekleniyor.

"HEM NE TÜKETTİĞİMİZİ BİLİYORUZ HEM DE DAHA LEZZETLİ OLUYOR"

Her yıl kendi salçasını üreten Hatice İleri, şu ifadeleri kullandı:

Salça yapımı zor ve meşakkatli. Ben 1,5 ton biber aldım ve ailecek kullanıyoruz. Benim biberim çok olduğu için bir ay sürecek kuruması. Yağmur yağma ihtimaline karşı çadırlarımızı hazırladık. Karıştırdıktan sonra üstünü tülbentlerle örtüyoruz. Kendi salçamızı yaparak hem ne tükettiğimizi biliyoruz hem de daha lezzetli oluyor. Zor bir mesai, günde 10-15 kez güneşte karıştıracağız. Ama zor olsa da severek hazırlıyoruz.

Evin damında salça kurutan Hatice Demiryürek ise, "Ben 120 kilogram biber aldım. İnşallah 20 kilogram salça çıkar diye düşünüyoruz. Böyle daha lezzetli ve güzel oluyor." diye konuştu.