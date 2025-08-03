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Adana'da hayatını kaybeden eski AK Parti ilçe başkanı toprağa verildi

Feke ilçesinde, dün akşam saatlerinde kullandığı traktörün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden AK Parti eski ilçe başkanı Şaban İş son yolculuğuna uğurlandı.

DHA DHA
Yayınlama Tarihi: 03.08.2025 15:39

Adana'nın Feke ilçesi Maran yolunda, dün akşam saatlerinde kaza meydana geldi.

Ziraat mühendisi AK Parti eski Çukurova İlçe Başkanı ve Feke Eski Belediye Bşkanı Cuma İş'in kardeşi Şaban İş’in (51) kontrolünü yitirdiği traktör devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ 

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Şaban İş’in hayatını kaybettiği belirlendi. İş'in cenazesi, ekiplerin incelemesinin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kullandığı traktörün devrilmesi sonucu yaşamını yitiren İş için Buruk Mezarlığı’nda cenaze töreni düzenlendi.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI 

Törene AK Parti Adana Milletvekili Abdullah Doğru, AK Parti Adana İl Başkanı Tamer Dağlı, Türk Kızılay Genel Sekreteri Ramazan Saygılı ile İş’in yakınları ve parti teşkilatı katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından evli ve 3 çocuk babası İş, gözyaşları arasında toprağa verildi.

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