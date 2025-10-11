Abone ol: Google News

Adana'da sokakta biriken çöpler vatandaşların tepkisini çekiyor

Seyhan ilçesinde belediyenin toplamadığı çöpler, çevreyi rahatsız ederken oluşan görüntü ve kötü koku vatandaşların sağlığını tehdit ediyor.

Yayınlama Tarihi: 11.10.2025 09:59
Adana'da sokakta biriken çöpler vatandaşların tepkisini çekiyor

CHP’li yönetimdeki belediyelerde yaşanan çöp sorunları gündeme gelmeye devam ediyor.

Adana’da da zaman zaman ortaya çıkan benzer tablo dikkat çekiyor.

SOKAKLARDA ÇÖP DAĞLARI OLUŞTU

Merkez ilçelerden Seyhan’daki mahallelerde çöplerin toplanmaması sonucu konteyner ve çevrelerinde çöp yığınları oluştu.

Koku mahalleleri kaplarken, vatandaşlar sağlığın tehdit edildiğini belirtti.

VATANDAŞLAR ÇÖZÜM BEKLİYOR

İlçede özellikle Pınar, Sümer, Mithatpaşa, Dağlıoğlu ve Yeşilyurt gibi mahallelerde konteynerlerin dolup taştığı görüldü.

İnşaat molozları, evsel ve geri dönüştürülebilir atıklarla dolan çöplerle ilgili vatandaşlar çözüm istedi.

CHP'Lİ BELEDİYELERİN ÇÖP SORUNU

Öte yandan CHP'li belediyeler, sık sık çöp haberleriyle gündeme geliyor. 

Özellikle İzmir ve Ankara belediyelerinde sokaklarda oluşan çöp yığınları dikkat çekiyor. 

İzmir'deki çöp yığınlarına vatandaş tepkili: Belediyemiz düzgün çalışmıyor

