Zorlu şartlarla vatan savunması: Piyade Okulu'nda eğitim

Yuva yaptılar göklere, baş döndüren yerlere...

Hayatlarını vatanlarına adayan kahraman askerler, yurdun geçtiği her zor dönemde varlığını hissettirerek gönüllere dokunuyor.

MEHMETÇİK VATAN NÖBETİNDE

Depremde, selde, her türlü zorlukta kahraman askerlerimiz, vatandaşının yanında yer almaya devam ediyor.

Mehmetçik, vatan sınırının her köşesinde teröristlere göz açtırmadan operasyonlarını sürdürüyor.

TUZLA PİYADA OKULU'NDA KAHRAMANLAR YETİŞTİRİLİYOR

Tuzla'daki Piyade Okulu Komutanlığı bünyesinde; piyade sınıfına mensup subay, astsubay, yedek subay, yedek astsubay, uzman erbaş ve sözleşmeli erler, muharebe sahasının ağır yükünü kaldırabilecek şekilde yetiştiriliyor.

Eğitimlerin temel amacı, personelin her türlü arazi, hava ve görüş şartında, baskı ve stres altında görevini başarıyla icra edebilmesini sağlamak.

ZORLU EĞİTİMLERDEN GEÇİYORLAR

Millî Savunma Üniversitesi'nden mezun olan piyade sınıfı teğmen ve astsubay çavuşlar, Tuzla'daki Piyade Okulunda 8 ay süren Subay/Astsubay Temel Kursuna alınıyor.

Eğitim süreci boyunca kursiyerler; yoğun tempo, uzun süreli intikaller, gece eğitimleri, arazi faaliyetleri ve atışlarla hem fiziksel hem de zihinsel olarak zorlanıyor.

Gerçek harp şartlarına yakın senaryolarla icra edilen eğitimlerde, personelin dayanıklılığı, karar verme kabiliyeti ve liderlik özellikleri sürekli test ediliyor.

9 FARKLI ÜLKEDEN 153 MİSAFİR ASKERE EĞİTİM

Piyade Okulu yalnızca Türk Silahlı Kuvvetleri personelini değil, dost ve müttefik ülkelerin askerlerini de ağırlıyor.

Tuzla'daki Piyade Okulunda, son dönemde 9 farklı ülkeden 153 misafir askerî personel, Türk personel ile aynı zorlu şartlarda eğitim aldı.

YERLİ İMKANLARLA KULLANILAN SİLAH SİSTEMLERİ KULLANILIYOR

Okulda verilen eğitimlerde yerli ve millî imkânlarla geliştirilen silah sistemleri ve simülasyon altyapıları etkin şekilde kullanılıyor.

Tuzla yerleşkesinde zırhlı muharebe araçlarının sürüş ve kullanım eğitimleri, kuleli zırhlı araç simülatörleri, termal kamera ve radar sistemleri, tanksavar ve havan eğitimleri, her türlü arazi ve hava şartlarında, gündüz ve gece şartlarında icra ediliyor.

Teknolojinin harp sahasındaki etkisinin artmasıyla birlikte Tuzla'daki Piyade Okulu'nda drone ve dronesavar eğitimleri de yoğun şekilde veriliyor.

Yerli ve millî drone sistemleriyle yapılan eğitimlerde kursiyerler, hem operatörlük becerisi kazanıyor hem de bu sistemlere karşı alınacak tedbirleri uygulamalı olarak öğreniyor.

ZORLU SENARYOLARLA SAHAYA ALIŞTIRMA

Modern harp ortamında büyük önem taşıyan meskûn mahal muharebelerine yönelik eğitimler de yine Tuzla'daki eğitim alanlarında icra ediliyor.

Dar sokaklar, kapalı alanlar ve bina içlerinde oluşturulan zorlu senaryolarla personel sahaya birebir hazırlanıyor.

Hudut karakolu ve üs bölgesi eğitim alanlarında ise kursiyerler, gece-gündüz görev yaparak gerçek görev ortamını önceden tecrübe ediyor.

FİZİKİ DAYANIKLILIK FAALİYETLERİ

Eğitim sürecinin önemli bir bölümünü fiziki dayanıklılık faaliyetleri oluşturuyor.

Tuzla'daki Piyade Okulunda engelli koşu parkurları, uzun mesafe koşuları ve birlik halinde yapılan kondisyon çalışmalarıyla personelin dayanıklılığı, irade gücü ve disiplin anlayışı üst seviyeye çıkarılıyor.

BAŞARIYLA TAMAMLAYANLAR GÖREVE BAŞLIYOR

Zorlu eğitim sürecini başarıyla tamamlayan kursiyerler, Tuzla'daki Piyade Okulu'ndan mezun olarak atandıkları birliklerde göreve başlıyor.

Piyade Okul Komutanlığı, ağır şartlar altında verdiği eğitimlerle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin muharebe gücünü sahaya taşıyacak personeli yetiştirmeye devam ediyor.