Adıyaman’da 8 yaşındaki çocuk otomobilin bagajında mahsur kaldı

Adıyaman’da kent merkezinde bir mahallede, 8 yaşındaki Abdullah C., oyun oynadığı sırada park halindeki bir otomobilin bagajına girdi.
Kendi imkanıyla çıkamayan çocuk, bir süre bagajda mahsur kalarak havasız kaldı.
Durumu fark eden yakınları, çocuğun hareketsiz olduğunu görünce hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi.
SAĞLIK DURUMU KRİTİK
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Abdullah C.’yi ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.
Tedavi altına alınan çocuğun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.