Adıyaman'da öğrenciler anlamlı bir koreografiye imza attı

Adıyaman'da öğrenciler, okulun bahçesinde Hz. Muhammed (s.a.v) ismini yazdıkları anlamlı bir koreografi hazırladı.
Türkiye'de okullara Ramazan genelgesi gönderildi.
Bu genelge ile Ramazan ruhu tüm okulları sarmaya başladı.
ANLAMLI GÖRÜNTÜLER GELİYOR
Ramazan genelgesi kapsamında okullardan oldukça anlamlı görüntüler gelmeye başladı.
Son olarak herkesi duygulandıran koreografi, Adıyaman'dan geldi.
ÖĞRENCİLER PEYGAMBERİMİZİN İSMİNİ YAZDI
Adıyaman'da bulunan Mehmet Tevfik Göksu Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v) adıyla anlamlı bir koreografi çalışmasına imza attı.
OKULLAR BİRBİRİYLE YARIŞIYOR
Adıyaman'dan gelen görüntü ilk değil..
Ramazan ayına girildiğinden bu yana okullar adeta birbiriyle yarışmaya başladı.
Birçok okuldan anlamlı koreografiler geliyor ve gündem oluyor.
