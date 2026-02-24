Özgür Özel'in de aralarında olduğu 3 CHP'li isim için TBMM'ye fezleke gönderildi

Meclis'te hareketli günler...

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde önemli görüşmeler sürerken, yeni bir gündem daha oluştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de aralarında olduğu 3 CHP'li ismin dokunulmazlık tezkereleri, Meclis'e geldi.

ÖZGÜR ÖZEL'LE BİRLİKTE 2 MİLLETVEKİLİ VAR

TBMM Başkanlığına, CHP Genel Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, CHP Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Murat Emir ile CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre'ye ait dokunulmazlık dosyaları sunuldu.

KARMA KOMİSYONA HAVALE EDİLDİ

Meclis Başkanlığınca, Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon'a havale edildi.

