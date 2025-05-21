Adıyaman'da sezonun ilk arpa hasadı yapıldı

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Tarım sektörü sezona hızlı giriş yaptı...

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin önde gelen hububat merkezlerinden Adıyaman'da arpa hasadına başlandı.

"ÖNCEKİ YILLARDA EKİM ALANI DAHA FAZLAYDI"

Tarım ve Orman İl Müdürü Abduldakir Akkan, merkeze bağlı Kuyulu köyü kırsalındaki hasat sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, kentin önemli bir tarım şehri olduğunu söyledi.

Bu yılın ilk hasadını gerçekleştirdiklerini ifade eden Akkan, şöyle konuştu:

İlimiz genelinde bu yıl itibarıyla 300 bin dekarlık alanda arpa ekimi gerçekleştirilmiştir. Geçen yıla kıyasla arpa ekim alanlarında bir azalma söz konusu. İlk kez bu yıl, arpa ekimi yapılan alanlar, buğday ekimi yapılan alanların gerisine düşmüş durumda. Oysa önceki yıllarda arpa ekim oranı daha fazlaydı. Bu yıl itibarıyla Adıyaman'da buğday ekim alanı ise 621 bin dekar seviyesindedir.

"BÖLGE BU YIL YETERİNCE YAĞIŞ ALAMADI"

Kuraklık dolayısıyla ürünlerde rekolte düşüşlerini yaşadıklarını anlatan Akkan, şöyle devam etti: