Adıyaman’da tribün paneli seyir halindeki aracın üzerine düştü

Adıyaman Atatürk Stadyumu’nun yıkımı kapsamında tribün çatılarının söküm işlemi sırasında faciadan dönüldü.

Şiddetli rüzgarla birlikte havalanan metal çatı panelleri, Halil Y. idaresindeki aracın üzerine düştü.

Araçta bulunan 3’ü çocuk 6 kişiden Uğur Y. yaralandı.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada yaralanan Uğur Y., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Paneller, araç dışında çevredeki evlerin balkonlarına, damlarına ve elektrik direklerine de isabet etti.

İŞÇİLER TEDBİRSİZ, TEHLİKE GÖZ GÖRE GÖRE GELDİ

Olay sırasında çatı söküm işlemini gerçekleştiren işçilerin hiçbir güvenlik önlemi olmadan çalıştığı da gözlemlendi.

Emniyet halatı ya da koruyucu ekipman kullanmayan işçilerin görüntüleri, ihmaller zincirini gözler önüne serdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Mahallede paniğe neden olan olayla ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

Yetkililer, ihmallerin inceleneceğini ve sorumluların tespit edileceğini belirtti.