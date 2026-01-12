Yaklaşık iki aydır tutuklu olan Furkan Bölükbaşı tahliye oldu Cumhurbaşkanına yönelik sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında “cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı” suçlamasıyla cezaevine gönderilen Furkan Bölükbaşı, yaklaşık iki ay süren tutukluluğun ardından tahliye edildi.

Göster Hızlı Özet Furkan Bölükbaşı, Cumhurbaşkanına yönelik sosyal medya paylaşımları nedeniyle tutuklanmıştı.

İki aylık tutukluluk sonrası mahkeme kararıyla serbest bırakıldı.

Tahliye haberini Nisa Çaydan, sosyal medya üzerinden duyurdu. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Furkan Bölükbaşı, tutuklama talebiyle sevk edildiği mahkemece 11 Kasım’da tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Soruşturma sürecinde tutuklu bulunan Bölükbaşı, yapılan değerlendirmelerin ardından mahkemenin kararıyla serbest bırakıldı. PAYLAŞIMLARI NEDENİYLE SORUŞTURMA BAŞLATILDI Soruşturmaya konu olan paylaşımlarda Bölükbaşı, sosyal medya platformu X’te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ilişkin bir gönderiyi alıntılayarak, “Menderes'in sonunu Kemalizm'e yaptığı şirinlikler getirmişti. İnşallah Müslümanların mevcut iktidarı da aynı akıbete uğramadan kendine çekidüzen verir.” ifadelerini kullanmıştı. Söz konusu paylaşım sosyal medyada tepki çekmiş, Bölükbaşı daha sonra bu mesajı hesabından silmişti. KIZ ARKADAŞINDAN PAYLAŞIM Tahliye haberini, Furkan Bölükbaşı’nın kız arkadaşı Nisa Çaydan da X platformu üzerinden duyurdu. Çaydan, paylaşımında “Merhaba dinleyen, aylardır bu güzel haberi vermek için sabırsızlanıyordum. Beklenen gün geldi, Furkan Bölükbaşı tahliye edildi!” ifadelerine yer verdi. Gündem Haberleri Ömer Çelik: Terör gündemden kalkacak

