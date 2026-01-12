Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu: Selen Görgüzel serbest bırakıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ünlülere yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturması sürüyor.

Soruşturma kapsamında 6 işletmeye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 1 işletmede arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.

Yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen likit ve kullanım sorması kalan maddeler, kokain, esrar, hap, hassas terazi ile mermi ele geçirildi.

7 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında ‘Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak’, ‘Uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak’ ve ‘Bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek’ suçlarından 7 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınanlar arasında, oyuncu Can Yaman, Selen Görgüzel, Ayşe Sağlam ve Ceren Alper'in de olduğu öğrenildi.

3 KİŞİ TUTUKLANIRKEN, SELEN GÖRGÜZEL DAHİL 3 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ayşe Tarım, Ayşe Sağlam ve Ceren Alper çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, Selen Görgüzel, Nilüfer Batur Tokgöz, Burak Fahri Yön hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

Öte yandan oyuncu Can Yaman ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

SURVIVOR'DAN ELENDİKTEN SONRA GÖZALTINA ALINMIŞTI

Survivor’dan elendikten sonra Türkiye’ye dönen Selen Görgüzel, dönüşünün hemen ardından uyuşturucu ve fuhuş operasyonu kapsamında gözaltına alınmıştı..