AFAD: 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’ye 101.725 ton insani yardım malzemesi sevk edildi

Türkiye, mazlum Gazze halkının yanında olmayı sürdürüyor.

AFAD'dan yapılan açıklamada Türkiye'de Gazze'ye ulaştırılan yardımlar hakkında bilgilendirme yapıldı.

"Türkiye, AFAD Başkanlığımızın koordinasyonunda ilgili bütün kurum, kuruluş ve STK’ların katkılarıyla bölgedeki insani yardım faaliyetlerine devam etmektedir" denilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"7 EKİM 2023'TEN BU YANA 101.725 İNSANİ YARDIM MALZEMESİ SEVK EDİLDİ"

7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’ye;



16 gemi,

14 uçak ile toplam 101.725 ton insani yardım malzemesi sevk edilmiştir.



Bu kapsamda, 27 Temmuz 2025 tarihinden beri 333 tır malzemenin Gazze’ye geçişi sağlanmıştır.

ATEŞKES SONRASI ÇALIŞMALAR HIZLANDIRILDI

8 Ekim 2025 tarihinde Gazze'de sağlanan ateşkes sonrasında insani yardım faaliyetleri hız kazanmıştır.



Bu çerçevede; 100 tır malzeme, AFAD koordinasyonu, Türk Kızılayı ve ülkemizdeki diğer STK’ların katkılarıyla gönderilen insani yardımların da bulunduğu sevkiyat kapsamında Mısır Kızılayı iş birliğiyle Mısır’ın El Ariş şehrinden Karem Ebu Salem sınır kapısına ulaştırılmıştır.

"13 EKİM İTİBARİYLE 17 TIR GIDA GEÇİŞİ SAĞLANACAK"