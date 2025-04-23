AFAD artçı depremlere karşı uyardı

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Marmara bölgesi bir kez daha diken üstünde…

İstanbul’un Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, sadece İstanbul’u değil, çevre illeri de etkiledi.

Kısa sürede birçok ilçede hissedilen sarsıntı, vatandaşlarda paniğe yol açtı.

Depremin ardından çok sayıda artçı sarsıntı kaydedildi.

ARTÇI DEPREMLER SÜRÜYOR

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), deprem sonrası bir açıklama yaparak, artçı depremlerin sürdüğünü açıkladı.

AFAD ayrıca, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında tüm ilgili kurumların teyakkuz halinde olduğunu duyurdu.

"DEZENFORMASYON HABERLERE İTİBAR ETMEYİNİZ"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Marmara Denizi'nde, Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem sonrasında art arda artçı depremler meydana gelmektedir. Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında ilgili tüm kurumlarımız teyakkuz halinde olup saha tarama çalışmaları devam etmektedir.

Vatandaşlarımızın sosyal medyada çıkan dezenformasyon içerikli haberlere itibar etmemelerini, doğru bilgi için resmî kurumların uyarılarını takip etmelerini önemle hatırlatırız. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız. Gelişmeleri takip ediyoruz.”