Murat Övüç'ün avukatı tahliyesini istedi: Tutukluluk hali devam edecek

Sosyal medya hesabından başörtüsü takarak bir video yayınlayan Murat Övüç, tartışmalara neden olmuştu.

Görüntüler sonrası harekete geçilmiş, Övüç'ün Instagram hesabına erişim engeli getirilmişti.

Övüç, paylaştığı video sonrası 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

AVUKATI TAHLİYESİNİ TALEP ETTİ

Yaklaşık 1 aydır cezaevinde bulunan Övüç'ün tahliyesi talep edildi.

Övüç'ün avukatı, tahliye talebinde şu sözlere yer verdi:

"Müvekkil kadınlar matinesi yapması ile ünlü birisidir. Bu matineye binlerce kadın katılmakta, bunların da çoğu kapalı kadınlardan oluşmaktadır, başörtülü veya başörtüsüz hiç kimsenin tepkisine sebep olan bir davranışı bulunmamakla birlikte yalnızca komiklik yapmakta ve halk tarafından bu şekilde sevilmekte olan birisidir, atılı suçtan kamu davası açılması mümkün değildir. açılsa dahi bu suçtan hüküm kurulması mümkün değildir."

TUTUKLULUĞU DEVAM EDECEK

Ancak mahkeme, tahliye talebini reddetti.

Mahkeme tarafından 'şüphelinin üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti', 'kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunması', 'verilmesi beklenen ceza veya güvenlik tedbiri ile ölçülü olması', 'eylemin işleniş biçimi', 'tutuklama sebep ve şartlarında şüpheli lehine değişiklik meydana gelmemiş oluşu' gibi gerekçelerle tutukluluk halinin devamına karar verildi.