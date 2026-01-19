Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete: Her yatırımda vizyon farkı ortada

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Esenboğa Havalimanı 3. Pist, Yeni Kule ve Tamamlayıcı Tesisler Açılış Töreni'ne katıldı.

Burada önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin havacılık alanında geçmişten bugüne kadar katettiği mesafeden de bahsetti.

"Artık takip eden değil, takip edilen bir Türkiye var" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, akabinde de Ankara Esenboğa Havalimanı'nda açılışı yapılan bölümler hakkında da bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, devam eden konuşmasında muhalefete de tepki gösterdi ve aradaki vizyon farkından da bahsetti.

"YÖNETTİKLERİ BELEDİYELERİ RÜŞVET YUVASINA ÇEVİRDİLER"

"Aslında kurdelesini kestiğimiz her yatırımda bizimle muhalefet arasındaki derin vizyon farkı da ortaya çıkıyor. Yönettikleri belediyeleri rüşvet ve irtikap yuvasına çevirenlerin, milletin parasıyla orada burada keyif çatıp gününü gün edenlerin, vatandaşı mafya misali haraca bağlayanların aksine biz bu ülkenin kaynaklarını yine bu ülkenin vatandaşları için kullanıyoruz.

İnşallah bu hassasiyetle çalışmaya devam edeceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Bu düşüncelerle açılışını yaptığımız yatırımların ülkemiz, milletimiz ve havacılık sektörümüz için bir kez daha hayırlı olmasını temenni ediyorum. Ulaştırma Bakanlığımıza, yatırımcı şirketimize, yüklenici firmalarımıza, mühendisinden işçisine projede emeği geçen tüm kardeşlerime yürekten teşekkür ediyorum." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti;

"YATIRIMLARIMIZ HAYIRLI OLSUN"

Esenboğa Havalimanımızın üçüncü pisti, yeni kulesi ve tamamlayıcı tesislerinin açılışı vesilesiyle sizlerle beraber olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum.



Bu güzel buluşma vesilesiyle sizlerin şahsında başkent Ankara'mıza buradan selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum.



Bugün açılışını yaptığımız yeni yatırımlarımızın Ankara'mız, ülkemiz, milletimiz ve sivil havacılık sektörümüzün tüm paydaşları için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

"HAVACILIKTAKİ BAŞARI GRAFİĞİMİZİ DAHA DA YUKARILARA ÇEKECEĞİZ"

Hem Esenboğa Havalimanımıza hem de Ankara'mıza önemli bir değer katacak bu yatırımlarda emeği geçen Ulaştırma Bakanlığımıza, yatırımcı şirketimize, yüklenici firmalarımıza, işçisinden mimar ve mühendisine her bir kardeşime şahsım, milletim adına yürekten teşekkür ediyorum.



İki etaptan oluşan ve ilk etabını başarıyla nihayete erdirdiğimiz bu projeyle uçuş ve yolcu trafiği başta olmak üzere havacılıktaki başarı grafiğimizi inşallah daha da yukarılara çekeceğiz.

"ESER VE HİZMET SİYASETİMİZDEN TAVİZ VERMEDİK"

Hükümetin 23 yıllık hizmet süresindeki kararlılığına vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin küresel ölçekteki konumunun güçlendiğini ifade etti.

Erdoğan, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü;

"ARTIK TAKİP EDİLEN BİR TÜRKİYE VAR"

Burada bir hususu öncelikle ve özellikle ifade etmek istiyorum. Hükümet olarak tam 23 yıldır bu aziz milletin emanetini omuzlarımızda taşıdığımızın bilinciyle çalışıyoruz. Bütün gayretimiz milletin emanetine halel gelmesin, kardeşliğimize gölge düşmesin, milletimizin başı öne eğilmesin içindir.



Çeyrek asra yaklaşan iktidarlarımızda rakiplerimizin takoz siyasetine rağmen hamdolsun eser ve hizmet siyasetimizden taviz vermedik.



Sağlıktan dış politikaya, eğitimden adalete, savunmadan ulaşıma, sanayiye her alanda devasa yatırımlara, eserlere, hizmetlere imza attık. Hayata geçirdiğimiz projelerle Türkiye'yi hem bölgesinde hem de dünyada seçkin bir konuma ulaştırdık.



Artık her platformda sözü geçen, ne diyeceği, nasıl tavır alacağı merakla beklenen, takip eden değil takip edilen bir Türkiye var.

"DAHA BÜYÜK HEDEFLERE EMİN ADIMLARLA YÜRÜYORUZ"

Teşkilatımızla, bakanlıklarımızla, kurumlarımız ve yerel yönetimlerimizle ülkemiz ve milletimiz için çalışmaya ilk günkü aşkla devam ediyoruz. Heyecanımızı yitirmiyoruz, sevdamızı eksiltmiyoruz. Yeni ümitlerle daha büyük hedeflerle geleceğe doğru emin adımlarla yürüyoruz.



İşte bugün hizmet zincirimize yeni bir halka daha eklemenin bahtiyarlığı içindeyiz. Ülkemizi daha yüksek irtifalara çıkarmak için diğer alanlarda olduğu gibi havacılık sektöründe de yoğun çaba harcıyoruz. Şuraya özellikle dikkatinizi çekmek isterim: Türkiye olarak 4 saatlik uçuş süresiyle 67 ülkenin merkezinde yer alıyoruz.



Bu avantajlı konumun sunduğu potansiyeli en üst seviyeye çıkarmak, en etkili şekilde değerlendirmek için son 23 yılda büyük yatırımlar yaptık. Dünyada ulaşamadığımız hiçbir nokta kalmayacak hedefiyle Türkiye'yi dünyanın en geniş uçuş ağına sahip ülkelerinden biri yaptık.

"NEREDEN NEREYE"

2002'de 26 olan aktif havalimanı sayımızı, 2024'te hizmete aldığımız Çukurova Uluslararası Havalimanı ile bugün 58'e çıkardık. İnşası devam eden Yozgat ve Bayburt-Gümüşhane havalimanlarımızla birlikte bu sayı yakın zamanda 60’a yükselecek. Nereden nereye...



Aynı dönemde hava ulaştırma anlaşması yaptığımız ülkelerin sayısını 81'den 175'e taşıyarak Türkiye'yi dünyada en fazla hava ulaşım anlaşması bulunan ülke haline getirdik.



Önümüzdeki dönemde Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü üyesi 192 ülkenin tamamıyla hava ulaşım anlaşması imzalamayı hedefliyoruz. Diğer taraftan 50 ülkede 60 nokta olan dış hat sayımızı 133 ülkede 356 noktaya çıkardık. Bir başka çarpıcı rakam; 2002’de iç ve dış hatlarda seyahat eden yolcu sayısı yalnızca 34,5 milyondu. 2025 yılında bu sayı 247 milyonu aştı. Nereden nereye...

"İSTANBUL HAVALİMANI AVRUPA'DAKİ LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRÜYOR"

Göreve geldiğimizde Ankara Esenboğa Havalimanı'nın halini biliyorsunuz değil mi? Binali Bey iyi bilir. Ama o zaman buradan şehir merkezine gidiş bile hak getire. Hem havalimanını gerçekten halkın yolu haline getirdik hem de buradan şehir merkezine gidişi gerçekten modern bir hale getirdik. Şimdi bütün bu rakamlarla birlikte yolcu bazında Avrupa'da 3., dünyada ise 7. sıraya yerleştik.



İstanbul Havalimanımız geçtiğimiz sene yaklaşık 84,5 milyon yolcuyu misafir ederek yolcu sayısı bakımından Avrupa'da 2., dünya genelinde 7. oldu. Muhalefetin engellemek için elinden geleni yaptığı İstanbul Havalimanı uçuş sayısında 550 bin uçak trafiğiyle Avrupa'daki liderliğini sürdürüyor.



Esenboğa Havalimanımızda da son 23 yılda önemli bir büyüme sağladık. 2002'de 37 bin 421 uçak ve 2 milyon 836 bin yolcu trafiği gerçekleşen Esenboğa'da 2024 yılında uçak trafiği yüzde 159 artışla 96 bin 910'a, yolcu trafiği ise yüzde 351 artışla 12 milyon 913 bin 753'e ulaştı. 2025'te ise uçak trafiği bir önceki yıla göre yüzde 7 artarak 103 bin 928'e, yolcu trafiği de yüzde 8 artışla 13 milyon 987 bin 298'e yükseldi.



Esenboğa'daki yolcu trafiğinin 2035'te 23,1 milyonu, 2045'te 31,5 milyonu aşacağını öngörüyoruz. Bu sayılar bize Esenboğa Havalimanımızın artık daha büyük bir kapasiteye, daha yüksek standartlara ihtiyaç duyduğunu gösteriyor.

ESENBOĞA'DA YAPILANLAR

Tam da bu amaçla Esenboğa'yı yenilikçi bir vizyonla geliştirmek üzere kolları sıvadık, çalışmaları başlattık ve hamdolsun bugün iki etaptan oluşan projemizin birinci etabını tamamladık.



Uygulamaya aldığımız bu proje kapsamında 75 metre genişliğinde ve 3750 metre uzunluğundaki 3. pistimizi, 77 metre yüksekliğindeki hava trafik kontrol merkezimizi ve 13 bin 500 metrekare büyüklüğündeki teknik bloğu inşa ettik. Ayrıca 85 bin metrekarelik 6 adet uçak park kapasiteli yeni kargo apronumuzu ve bunlara bağlı taksi ve servis yolları dahil 945 bin metrekarelik kaplama sahasının yapımını tamamladık.



Ulupınar Deresi'nin 1,2 kilometrelik kısmını ıslah ettik. 3 adet bağlantı taksi yolu ve 5 adet hızlı çıkış taksi yolunun yanı sıra uçuş kontrol hangarından Gümrük Müdürlüğü'ne, özel maksatlı garajdan yeni itfaiye istasyonuna, ısı merkezi ve su deposundan 15 adet nöbetçi kuleye toplam 41 bin 52 metrekarelik inşaat alanında en son teknolojiye sahip çok sayıda yapıyı inşa ettik. Tüm bunların yanında 1200 araçlık açık otoparkımızı da Esenboğa Havalimanımıza kazandırdık.

"DEVLETİN KASASINDAN TEK BİR KURUŞ ÇIKMADI"