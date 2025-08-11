AFAD: Balıkesir'deki 6.1'lik deprem sonrası 237 artçı oldu

Türkiye deprem gerçeğini bir kez daha hatırladı.

Balıkesir sallandı...

Merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 6.1 büyüklüğündeki deprem, çok sayıda ilde hissedildi.

Artçı sarsıntıların devam ettiği bölgede, yıkılan binalarda da arama kurtarma çalışmaları tamamlandı.

Balıkesir'deki depremin izleri gün ağarınca havadan görüntülenirken, AFAD ise depreme dair son detayları paylaştı.

237 ARTÇI OLDU

AFAD, bölgede 237 artçı deprem kaydedildiğini bu depremlerden 10 tanesinin büyüklüğünün 4'ün üzerinde olduğunu açıkladı.

Bölgedeki deprem aktivitesi AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından 7/24 saat takip ediliyor.

AFAD tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"10 TANESİNİN BÜYÜKLÜĞÜ 4.0'ÜN ÜZERİNDE"