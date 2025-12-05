Yılmaz Tunç'tan bahis operasyonu değerlendirmesi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, çeşitli ziyaretlerde bulunmak için dün geldiği Bayburt ve Gümüşhane’nin ardından bugün Trabzon’da, bakanlığı ile ilgili bir dizi ziyaret ve temel atma törenlerine katıldı.

Sabah saatlerinde Of ilçesini ziyaret eden Bakan Yılmaz Tunç, burada Of Adalet Sarayı temelini attı.

"SORUŞTURMANIN SEYRİNİ TAKİP EDECEĞİZ"

Temel atma töreni sonrası basın mensuplarının Futbolda Bahis ve Şike Operasyonu ile ilgili sorularını cevaplandıran Bakan Tunç, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızın sürdüğü soruşturmalar kapsamında gerçekleştirilen işlemler.

Burada yargımız, Cumhuriyet Başsavcılıklarımız bu konulardaki suç ihbarlarını dikkate alarak gerekli soruşturmaları başlatıp devam ettiriyorlar.

Hep beraber soruşturmanın seyrini takip edeceğiz. Bu konuda başsavcılıklarımızdan açıklamalar önümüzdeki süreçte yapılır." diye konuştu.