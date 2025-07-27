AFAD: Yangınlarla mücadele kapsamında 5 bin 400 personel görev yapmaktadır

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından Türkiye'nin çeşitli noktalarında meydana gelen yangınlarla ilgili açıklama yapıldı.

Bilgilendirme paylaşımında, "Karabük, Bursa, Antalya, Mersin, Ankara, Kahramanmaraş ve Bursa illerimiz başta olmak üzere ülkemizin birçok farklı yerleşim yerinde meydana gelen orman yangınlarını kontrol altına alma, söndürme ve soğutma çalışmaları Orman Teşkilatımız başta olmak üzere Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında ilgili tüm kurum ve kuruluşlarımız tarafından yoğun ve aralıksız bir şekilde havadan ve karadan sürdürülmektedir. Bahse konu orman yangınları ile mücadele kapsamında 5 bin 400 personel, 119 hava ve 1537 kara aracı görev yapmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

AFAD'ın süreci takip ettiği ve Türkiye Afet Müdahale Planı ve Ulusal Orman Yangınları Müdahale Planı kapsamında Orman Genel Müdürlüğü ile koordinasyon halinde çalışmalarında devam ettiği bildirildi.

53 YERLEŞİM BİRİMİNDE VATANDAŞLAR GÜVENLİ BÖLGELERE ALINDI

20-26 Temmuz tarihleri arasında olası risklerin önüne geçmek amacıyla 10 ilde meydana gelen yangınlarda 53 yerleşim biriminde vatandaşlar güvenli bölgelere alındı.

Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Antalya, Uşak, Sakarya ve Karabük illerinde toplam 8 bin 269 küçükbaş ve büyükbaş hayvan da güvenli bölgelere taşındı.

Karabük, Sakarya, Bilecik, Antalya, Mersin, Uşak ve Kahramanmaraş'ta 56 konut, 4 ahır, 9 samanlık ve 10 depo için hasar tespiti yapıldı.