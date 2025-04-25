'AFAD'da İBB'siz deprem toplantısı yaptılar' iddiası yalanlandı

Haber Merkezi

İstanbul'da 23 Nisan'da 6.2 büyüklüğünde gerçekleşen depremden sonra yetkililer incelemeler yaptı.

Bazı basın yayın organlarında, "AFAD'da İBB'siz deprem toplantısı yaptılar" iddiası ortaya atıldı.

İletişim Başkanlığı’na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bu iddiaların gerçeği yansıtladığını belirten bir açıklama yaptı.

"TOPLANTIYA İBB BAŞKAN VERKİLİ KATILDI"

DMM'den yayınlanan mesajda, "Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz." denilerek şu ifadelere yer verildi:

İstanbul'da meydana gelen depreme ilişkin AFAD Başkanlığında gerçekleştirilen değerlendirme toplantısına; İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu katılmıştır.

Bahse konu toplantıda ilgili kurumların yetkililerinin yanı sıra, İBB Başkanvekili Nuri Aslan da hazır bulunmuştur.

NURİ ASLAN, TOPLANTI FOTOĞRAFLARINDA YER ALIYOR

Nuri Aslan, değerlendirme toplantısına ilişkin fotoğraflarda da açıkça görülmektedir. Aslan, toplantı sonrası basın açıklamalarının ardından AFAD merkezinden ayrılmıştır.

"İDDİALAR GERÇEK DIŞI"