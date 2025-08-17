AFAD'dan deprem öncesinde ve anında yapılacakları açıkladı

Türkiye, 17 Ağustos 1999’da yaşanan Marmara Depremi’nin acısını 26 yıl sonra hâlâ yüreğinde hissediyor.

Saat 03.02’de meydana gelen ve 45 saniye süren 7,4 büyüklüğündeki deprem; Kocaeli, Yalova, Sakarya, İstanbul ve Düzce’de büyük yıkıma yol açtı.

TBMM Deprem Riskinin Araştırılarak Deprem Yönetiminde Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun Temmuz 2010 tarihli raporuna göre, depremde 17 bin 480 kişi hayatını kaybetti, 43 bin 953 kişi yaralandı.

Yaklaşık 200 bin kişinin evsiz kaldığı, 66 bin 441 konut ve 10 bin 901 iş yerinin yıkıldığı depremden 16 milyona yakın kişi değişik düzeylerde etkilendi, 285 bin 211 konut ve 42 bin 902 iş yerinde hasar tespit edildi.

AFAD DEPREMDE YAPILMASI GEREKENLERİ ANLATTI

AFAD'ın Next Sosyal hesabından, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 26'ncı yılına ilişkin paylaşımda bulunuldu.

Paylaşımda, depremin üzerinden çeyrek asır geçse de acının hep taze, afetlerin dünyanın ve Türkiye'nin yadsınamaz bir gerçeği olduğu ifade edildi.

"DEPREMİ DEĞİL AMA OLASI ZARARLARINI ENGELLEMEK MÜMKÜN"

Türkiye'nin, deprem ülkesi olduğunun altı çizilen paylaşımda, şunlar kaydedildi:

Ülkemiz sahip olduğu tektonik, sismik, topografik ve iklimsel yapısı gereği doğa kaynaklı afetlerle sıklıkla karşı karşıya kalıyor. Depremleri engellemek mümkün değil ancak deprem öncesinde yapılacak hazırlıklar ve deprem anında sergilenecek doğru davranışlar ile depremin olası zararlarını engellemek mümkün.



17 Ağustos Marmara Depremi başta olmak üzere afetlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı dileriz. Sadece o günü değil, ülkemizin deprem gerçeğini de unutmayalım.

17 MADDELİK BİLGİLENDİRME

Öte yandan, paylaşımda deprem öncesinde yapılacak hazırlıklar ve deprem anında sergilenecek doğru davranışlara ilişkin şu bilgilere yer verildi:

YAŞADIĞINIZ YERİN DEPREM TEHLİKESİNİ BİLİYOR MUSUNUZ

Yaşadığınız yerin deprem tehlikesini e-Devlet'te hizmete sunulan Türkiye Deprem Tehlike Haritası uygulaması (tdth.afad.gov.tr) üzerinden hemen öğrenebilirsiniz.

EV ALIRKEN VEYA KİRALARAKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ

Yeni bir eve taşınmadan önce bina yönetimi ya da belediyelerden edinebileceğiniz yapı ruhsatını ve yapı kullanma izin belgesi olarak da bilinen iskan ruhsatını mutlaka kontrol ediniz.

AFET VE ACİL DURUM AİLE PLANINDA NELER OLMALI

Tüm hane halkının katılımıyla Afet ve Acil Durum Aile Planınızı şehir içi dışı destek kişilerini, afet anındaki görev dağılımını, e-Devlet üzerinden öğreneceğiniz toplanma alanı ile alternatif evden çıkış ve tahliye rotalarını konuşabilirsiniz.

DEPREM TATBİKATI YAPTINIZ MI

Deprem anında doğru davranışları pekiştirmek için Afet ve Acil Durum Planı ile Tahliye Planını 6 ayda bir uygulayınız.

İŞ YERLERİ İÇİN AFET VE ACİL DURUM PLANINIZ VAR MI

Acil çıkış yolları ve tahliye planınızı da içeren iş yerleri için Afet ve Acil Durum Planınızın hazır olması ve bu planın 6 ayda bir tatbikatlarla tüm çalışanlar arasında uygulanması hayat kurtarıcı bir önlemdir.

İLK YARDIMIN TEMEL UYGULAMALARINI BİLİYOR MUSUNUZ

Doğru ilk yardım bilgi ve becerilerine sahip olarak, afet ve acil durumlar sonrasında çevremizdekilere ve kendimize yardımcı olabiliriz. İlk yardım hayat kurtarır.

TEHLİKE AVI NASIL YAPILIR

Evde 'tehlike avı' yaparak bir afet anında bize zarar verebilecek ağır eşyaları ve rafları duvara sabitlemek, yanıcı maddeleri uygun şekilde depolamak ve gerekiyorsa yerlerini yeniden düzenlemek kritik önemdedir.

AFET VE ACİL DURUM ÇANTANIZI 6 AYDA BİR GÜNCELLİYOR MUSUNUZ

Afet sonrası özellikle ilk 72 saat için gerekebilecek miktarda su, yiyecek, battaniye, ilaç ve belge kopyaları ile ilk yardım çantası gibi acil ihtiyaç malzemelerinin bulunacağı afet ve acil durum çantanızı hazırlayınız ve 6 ayda bir güncelleyiniz.

AİLE OLARAK AFET FARKINDALIK EĞİTİMİ ALDINIZ MI

Afetlerle mücadelede ilk adım, tehlikeleri ve alınabilecek önlemleri öğrenmektir. Temel Afet Farkındalık Eğitiminizi AFAD YouTube hesabından çevrim içi olarak hemen alabilirsiniz.

ÇOCUKLARA ACİL DURUMLARI NASIL ANLATACAĞINIZI BİLİYOR MUSUNUZ

Çocuklara yaşına uygun şekilde, korkutmadan ama aynı zamanda da saklamadan verilen her doğru bilgi onları güçlendirir. Oyun ve tatbikatlarla onları her türlü duruma hazırlayabiliriz. Belirsizliğin çocuklarımızı daha çok kaygılandıracağını unutmayalım.

AFET VE ACİL DURUM TELEFON NUMARALARINI BİLİYOR MUSUNUZ

Ülkemizin her yerinde acil çağrı numaralarına 112'den ulaşılabilmektedir. 112'yi ve özel acil durumlar için gerekebilecek tüm acil durum numaralarını, çocuklarımız dahil tüm hane halkına öğretelim.

ÇÖK-KAPAN-TUTUN İÇİN DOĞRU YERLERİ BELİRLEDİNİZ Mİ

Çök-kapan-tutun ile deprem anında oluşabilecek yapısal olmayan hasarlardan korunabilirsiniz. Deprem anında çök-kapan-tutun yapabileceğiniz güvenli noktaları tespit ediniz.

DEPREM SIRASINDA DIŞARIYA ÇIKMAK OLUMSUZLUK YARATABİLİR

Depremin ilk saniyeleri en kritik ve tehlikeli sürelerdir. Asansörler servis dışı kalabilir ve merdivenler çökebilir. Dışarıya çıkmak için depremin bitmesi beklenmeli ve önceden belirlenmiş uygun tahliye yolları kullanılmalıdır.

YAŞADIĞINIZ YER DIŞINDA DEPREM HABERİ GELDİĞİNDE NE YAPMALISINIZ

Deprem bizi değil başka insanları etkilediğinde de çalışmaları aksatmamak için acil durum araçlarının güzergahlarını olabildiğince boş bırakmak gerekmektedir. İletişimin kesilmemesi için telefon hatları yerine SMS ve internet tabanlı anlık mesajlaşma uygulamalarını kullanmak gibi sorumluluklarımız olduğunu da unutmayalım.

DEPREM SONRASI BİLGİYE ULAŞABİLECEĞİNİZ KAYNAKLARI BİLİYOR MUSUNUZ

Afet ve acil durumlarda doğrulanmamış bilgiler çok daha hızlı yayılmaktadır. Özellikle sosyal medya platformlarında yayılan dezenformasyonlar sadece bilgi kirliliğine değil, can kayıplarına bile yol açabilmektedir. Bu yüzden resmi kaynaklar dışında dolaşan bilgilere itibar etmemeli ve teyit edilmemiş bilgileri paylaşmamalıyız.

AFAD SOSYAL MEDYA HESAPLARINI TAKİP EDİYOR MUSUNUZ

Afet öncesinde ve sırasında doğru ve güncel bilgiye ulaşmak için sosyal medya platformlarındaki resmi AFAD hesaplarını takip edebilirsiniz.

AFAD GÖNÜLLÜSÜ OLMAK İSTER MİSİNİZ

Afetlerle mücadele toplumsal bir sorumluluktur. AFAD Gönüllülük Sistemi'ne kaydolarak alacağınız eğitimlerle ülkemizin afetlerle mücadele gücüne güç katabilirsin.