Sapanca Gölü koruma altına alınıyor: Kıyılar vatandaşın kullanımına açılacak

Yılların sorunu çözüme kavuşacak...

Türkiye’nin en önemli içme suyu ve doğal yaşam alanlarından biri olan Sapanca Gölü’nde, kamuya ait alanlarda bulunan kaçak yapılar kaldırılıyor.

Göl kıyıları, inşa edilen yeni projeyle birlikte vatandaşların kullanımına açılıyor.

BELEDİYE EKİPLERİ SAHAYA İNDİ

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ekipleri, tebligata rağmen kaldırılmayan kaçak iskeleler için bugün sahaya indi.

Sapanca Gölü'nün doğal yapısının korunması ve göl kıyılarının yeniden halkın kullanımına açılması için başlatılan çalışmalar kapsamında, Sapanca Park Projesi sınırları içerisinde yer alan kaçak iskele ve yapılar, iş makineleriyle kaldırılmaya başlandı.

"AYKIRI YAPILARI ORTADAN KALDIRIYORUZ"

Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, "Sapanca Gölü hepimizin. Sapanca Gölü’nün korunması, kıyı şeridinin tamamen vatandaşlarımızın ortak kullanımına açılması için çalışıyoruz.

Göle zarar veren, kıyı şeridini işgal eden ve hukuka aykırı yapıları ortadan kaldırıyoruz. Sapanca Park projemizle göl kıyısını doğal yapısını koruyan, herkesin nefes alabileceği bir kamusal alana dönüştürüyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

BAKANLIK DA DESTEK VERİYOR

Çalışmalarla birlikte Sapanca Gölü’nün yıllardır özel kullanım alanlarına dönüşen kıyı şeridi, yeniden kamuya kazandırılıyor.

Sapanca Gölü’nün korunması ve gelecek nesillere aktarılması hedefiyle yürütülen çalışmalar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın destekleriyle Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülüyor.

ÇALIŞMALAR TAMAMLANDIKTAN SONRA YEŞİLE DÖNECEK

Çalışmaların tamamlanmasının ardından yeni haliyle kullanıma açılacak.

Yürüyüş alanları, yeşil dokusu ve doğal yaşamı önceleyen düzenlemelerle Sapanca Gölü, Türkiye’ye örnek bir kamusal alan kimliği kazanacak.

VATANDAŞLARIN NEFES ALMA ALANINA DÖNÜŞTÜRÜLECEK

Kamu alanlarında bulunan yapıların kaldırılmasının ardından göl kıyı şeridi, doğal yapısı korunarak yeniden düzenlenecek.

Bu kapsamda hayata geçirilecek Sapanca Park Projesi ile göl çevresi, tamamen vatandaşların erişimine açık hale getirilecek.