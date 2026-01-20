İçişleri Bakanlığı duyurdu: Doğu Karadeniz'de kar, Ege'de fırtına bekleniyor

Soğuk havalar etkisini sürdürüyor.

Yurdun birçok bölgesinde kar ve yağmur yağışları etkili olmaya devam ederken İçişleri Bakanlığı'ndan yeni bir uyarı geldi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"DOĞU KARADENİZ VE EGE KIYILARINDA KAR VE YAĞMUR ETKİLİ OLACAK"

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre; 20 Ocak 2026 Salı günü Giresun'un doğusu, Trabzon'un batı ve doğu ilçeleri ile Rize ve Artvin'in iç ve yükseklerinde yoğun kar yağışı bekleniyor.



21 Ocak 2026 Çarşamba günü Ege kıyılarında güney ve güneydoğu yönlerden esmesi beklenen rüzgarın, Muğla'da kuvvetli rüzgar ve fırtına; Datça, Marmaris ve Bodrum'da yer yer kuvvetli fırtına, Aydın'ın güney ve batısı ile İzmir'in güneybatısında kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.