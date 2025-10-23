AFAD'dan İzmir'deki sel felaketine ilişkin açıklama: Yağış nedeniyle 198 ihbar alındı

- İzmir'de etkili sağanak yağış nedeniyle Foça ilçesinde ev ve iş yerleri sular altında kaldı.
- AFAD, 587 personel ve 265 araçla sel felaketine müdahale ediyor.
- Rögarların taşmasıyla caddeler kullanılamaz hale geldi ve su baskınları yaşandı.
İzmir'de sel felaketi...
Meteoroloji İzmir Bölge Müdürlüğü'nün dün yaptığı yağış uyarısı üzerine beklenen yağmur öğleye doğru kıyı ilçelerinden etkisini göstermeye başladı.
Bardaktan boşalırcasına yağan yağmur sebebiyle vatandaşlar kapalı alanlara sığınırken, yağmur suları bir süre sonra sele dönüştü.
SOKAK VE CADDELERİ SU BASTI
Rögarların da taşmasıyla cadde ve sokaklar kullanılamaz hale geldi.
Bazı ev ve iş yerlerini de su bastı.
AFAD'DAN AÇIKLAMA
Selde kayıp vatandaşlar olduğu belirtilirken AFAD'dan müdahale çalışmalarına ilişkin bilgi verildi.
Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
İzmir ilimizin Foça ilçesinde yağan kuvvetli yağmur nedeniyle sel, su baskını ve mahsur kalma olayları yaşanmıştır.
Bölgede devam eden müdahale çalışmalarını yerinde koordine etmek amacıyla AFAD Başkanı Vali Ali Hamza Pehlivan beraberinde Arama ve Kurtarma Daire Başkanı Kartal Muhcı ve Acil Yardım ve Altyapı Hasarları Daire Başkanı Ayhan Işık ile birlikte bölgeye hareket etmiştir.
İzmir ilimizin Foça İlçesi Mustafa Kemal Mahallesi, Fevzi Çakmak Mahallesi ve İsmet Paşa Mahallesi’nde yoğun yağış nedeniyle 198 ihbar (su baskını, bilgi talebi, mahsur kalma vb.) alınmıştır. Gelen ihbarlara ekipler tarafından müdahale edilmektedir.
587 PERSONEL VE 265 ARAÇ
Müdahale çalışmalarında Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında AFAD, İtfaiye, Jandarma, Emniyet, Belediye, DSİ, Karayolları, İl Sağlık Müdürlüğü ve ilgili kurumlardan toplam;
587 personel
265 araç görev almaktadır.
Sel olayı sonucunda bir vatandaşımızın kaybolduğu bilgisi alınmış olup, kayıp vatandaşımızı arama çalışmaları devam etmektedir. Arama çalışmalarına destek vermek üzere, Manisa ve Muğla il AFAD müdürlükleri ile Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan su altı arama ekibi görevlendirilmiştir.
Olumsuz hava koşullarından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz.