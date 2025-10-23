AFAD'dan İzmir'deki sel felaketine ilişkin açıklama: Yağış nedeniyle 198 ihbar alındı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İzmir'de sel felaketi...

Meteoroloji İzmir Bölge Müdürlüğü'nün dün yaptığı yağış uyarısı üzerine beklenen yağmur öğleye doğru kıyı ilçelerinden etkisini göstermeye başladı.

Bardaktan boşalırcasına yağan yağmur sebebiyle vatandaşlar kapalı alanlara sığınırken, yağmur suları bir süre sonra sele dönüştü.

SOKAK VE CADDELERİ SU BASTI

Rögarların da taşmasıyla cadde ve sokaklar kullanılamaz hale geldi.

Bazı ev ve iş yerlerini de su bastı.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

Selde kayıp vatandaşlar olduğu belirtilirken AFAD'dan müdahale çalışmalarına ilişkin bilgi verildi.

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

İzmir ilimizin Foça ilçesinde yağan kuvvetli yağmur nedeniyle sel, su baskını ve mahsur kalma olayları yaşanmıştır.



Bölgede devam eden müdahale çalışmalarını yerinde koordine etmek amacıyla AFAD Başkanı Vali Ali Hamza Pehlivan beraberinde Arama ve Kurtarma Daire Başkanı Kartal Muhcı ve Acil Yardım ve Altyapı Hasarları Daire Başkanı Ayhan Işık ile birlikte bölgeye hareket etmiştir.



İzmir ilimizin Foça İlçesi Mustafa Kemal Mahallesi, Fevzi Çakmak Mahallesi ve İsmet Paşa Mahallesi’nde yoğun yağış nedeniyle 198 ihbar (su baskını, bilgi talebi, mahsur kalma vb.) alınmıştır. Gelen ihbarlara ekipler tarafından müdahale edilmektedir.

587 PERSONEL VE 265 ARAÇ