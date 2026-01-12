Cumhurbaşkanı Erdoğan Düzce'den gelen vatandaşlarla buluştu

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, MYK toplantısı öncesinde Düzce'den gelen vatandaşlarla bir araya geldi.
- Vatandaşlar Erdoğan'a özlemle sarıldı ve hatıra fotoğrafı çektirdi.
- Erdoğan, Düzceli vatandaşların ellerini öperek samimi anlar yaşadı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
AK Parti Genel Merkezi'ndeki toplantı, saat 15.21'de başladı.
Masada önemli konuların yer aldığı toplantı öncesi ise Düzce'den gelen vatandaşlar, sabırsızlıkla Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmeyi bekledi.
DÜZCE'DEN GELEN VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MYK Toplantısı öncesinde Düzce'den gelen ve kendisini bekleyen vatandaşlarla görüştü.
SAMİMİ, YÜREK ISITAN ANLAR
Erdoğan'ın Düzceli vatandaşlarla samimi anları ise gazetecilerin objektiflerine yansıdı.
Vatandaşların Erdoğan ile görüşmesinde yaşadıkları sevinç yüzlerine yansırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan da yaşlı amcaların ellerini öptü.