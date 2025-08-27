Afrin’e dönüşler başladı: Yıllardır evlerine dönemeyen aileler mutlu

Suriye’nin kuzeyindeki Afrin’de, PKK/YPG’nin 7 yılı aşkın süredir evlerine dönmelerine izin vermediği aileler, uzun süren belirsizlik ve zorlukların ardından memleketlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

20 BİN AİLE, 60 BİNDEN FAZLA SİVİL DÖNDÜ

Afrin Bölgesi İdaresi Siyasi İşler ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Ferhat Horto, yaklaşık 20 bin ailenin, yani 60 bini aşkın kişinin Afrin’e geri döndüğünü açıkladı. Horto, dönüşlerin sadece şehir merkezleri ve ilçelerle sınırlı olmadığını, bazı ailelerin daha önce yaşadıkları köylere de döndüğünü belirtti.

EVLER VE MÜLKİYET HAKLARI

Horto, Afrin’deki evlerin çoğunun savaşta zarar görmediğini, ancak bazı evlerin 6 Şubat 2023’te meydana gelen depremden etkilendiğini söyledi.

Afrin’de mülkiyet haklarının güvence altına alınması için özel bir ekonomik komite oluşturulduğunu belirten Horto, komitenin özel mülklerde yaşanan sorunları bakanlıklarla koordineli şekilde çözdüğünü ve kamuya ait mülklerin de düzenli olarak kayıt altına alındığını kaydetti.

EV İADESİ SÜRECİ

Evleri olmayan veya el konulan kişiler için komitenin devrede olduğunu aktaran Horto, şu ifadeleri kullandı:

Komite tüm belediyelerdeki ofisleri aracılığıyla başvuruları alıyor ve mülkiyeti kanıtlayan belgeleri inceliyor. Ardından evde yaşayan kişiye uyarı gönderiliyor.

İKİ FARKLI DÖNÜŞ GRUBU

Afrin’e dönen aileler iki gruba ayrılıyor:

Birinci grup: Halep, Şam veya Lazkiye’de yaşayan Afrinliler; zeytin hasadı, sabun yapımı gibi dönemlerde Afrin’e dönüyor.

İkinci grup: Turizm ve dinlenme amacıyla gelenler.

Horto, Afrin’de güvenlik açısından herhangi bir sorun olmadığını ve komitenin ev iadesi sürecini titizlikle takip ettiğini sözlerine ekledi.

DÖNÜŞÜN GETİRDİĞİ SEVİNÇ VE ZORLUK

Uzun süre köyden uzak kalan 55 yaşındaki Sabah Abdurrahman, bahçesindeki serada yeniden ekim-dikim yapmaya başladığını söyledi.

Abdurrahman, evlerinden uzakta kaldıkları dönemlerde sürekli ağladığını ve evine dönmeyi istediğini belirterek şunları dile getirdi:

Geçimimiz çok zor, hayatımızı zar zor sürdürüyoruz. Defalarca 'Bırakın istediklerini yapsınlar, yeter ki ben evime döneyim' dedim. Nihayet döndüğümde hem sevindim hem de hüzünlendim.

"HAMDOLSUN ARTIK TOPRAĞIMIZDAYIZ"

Geçimlerini fide yetiştiriciliği ve zeytin üretimiyle sağladıklarını ifade eden Abdurrahman, "Hamdolsun artık toprağımızdayız, evimizdeyiz. Herkes kendi evine dönmeli, toprağına kavuşmalı." dedi.

Afrin'in Kafar Safra köyünden Beşir Hasso, PKK’nın işgal ettiği bölgelerde zorlu günler geçirdiğini belirtti.

Beşir, örgütün halkı korkuttuğunu ve onları kabul etmediğini aktararak, "Oradaydık, bizi kabul etmiyorlardı, geliyorduk ama bırakmıyorlardı." dedi.