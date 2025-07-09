Afyonkarahisar'da yediemin otoparkındaki motosiklet hırsızlığı kamerada

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yediemin otoparkında meydana gelen motosiklet hırsızlığıyla ilgili gelen ihbar üzerine harekete geçti.

Yapılan incelemede, şüphelilerin otoparktan 2 motosikleti çalıştırmadan sürükleyerek çıkardığı tespit edildi.

Güvenlik kameraları, hırsızlık anını saniye saniye kaydetti.

6 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, olaya karışan kişilerin kimliklerini belirledi.

Düzenlenen operasyonda A.G., M.K., M.C.K., M.A., H.A. ve U.B. adlı 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Emniyetteki işlemleri devam eden şahısların, motosikletleri nasıl otoparktan çıkardığına dair görüntüler kamuoyu ile de paylaşıldı.

Olayla ilgili soruşturma polis ekiplerince sürdürülüyor.