Afyonkarahisar'ın Eber Gölü'nde su seviyesi 5 santimetreye düştü

Son yıllarda yaşanan kuraklık sorunu, Afyonkarahisar'ın Eber Gölü'nü de olumsuz yönde etkiledi.

Hem iklim değişikliğinin etkisi hem de tarım işiyle uğraşan vatandaşların yönünü değiştirdikleri gölü kendi tarlalarını sulamak için kullanmasının etkisiyle su seviyesi 5 santimetreye kadar düştü.

"SON YILLARIN EN KURAK SEVİYELERİNDEN BİRİNİ YAŞAMAKTADIR"

Göl rehberi Kadir Ateş, gelecek aylarda su seviyesinin daha da azalmasını beklediklerini ifade etti.

Göldeki su kaybı hakkında konuşan göl rehberi Kadir Ateş, şu sözleri kullandı: