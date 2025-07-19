Ahmed Şara: Türkiye'ye teşekkür ederiz

Suriye'nin Süveyda bölgesinde işler karıştı.

Dürziler ile yaşanan çatışmaları bahane eden İsrail, bölgedeki istikrarı bozmak için Şam'ı peş peşe vurdu.

Gazze'den sonra rotasını Suriye'ye çeviren İsrail'in saldırgan tavrı kınanırken, güvenlik güçleri de Süveyda'dan çekildi.

Dürziler ile Arap aşiretlerin karşı karşıya gelmesi üzerine de bir kez daha güvenlik güçleri, Süveyda'ya gimeye karar verdi.

Geçtiğimiz dakikalarda ise kapsamlı bir ateşkes ilan edildi.

Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara, sağlanan kapsamlı ateşkesin ardından ilk açıklamasını da yaptı.

"TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜRLERİMİ SUNARIM"

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ateşkes ilanının ardından "Bölgedeki aşiretlere teşekkürlerimi sunuyorum. Suriye ayrılıkçı projelerin sahası değildir. İsrail Süveyda'daki gerilimi tırmandırdı." açıklamasında bulundu.

Şara, ayrıca Ankara'nın barışa yönelik çabalarından ötürü "Türkiye'ye desteği için teşekkür ederim. Türkiye gibi cömert destek veren ülkelerin rolü göz ardı edilemez. Bölgedeki istikrar ve huzuru destekleyen çabaların merkezinde yer aldı." açıklamasında bulundu.

"ATEŞKESİ UYGULAMAYA ÇAĞIRIYORUZ"

Şara'nın açıklamaları şöyle;

Süveyda’da yaşananlara müdahale edip ülkede güvenliği yeniden sağlamamıza yönelik uluslararası çağrılar var.

Ülkenin güneyinin ve Şam’ın İsrail’in müdahalesi kapsamında bombalanması, gerilimi yeniden alevlendirdi.

ABD’nin Suriye’ye ve Suriye’nin birliğine verdiği destek için minnettarız.

Aşiretlere kahramanca tutumları için teşekkür ediyor ve ateşkesi uygulamaya çağırıyoruz.

Bir azınlığın eylemleri nedeniyle tüm Dürzileri suçlamamalıyız.

"SURİYE AYRILIKÇI PROJELERİN SAHASI DEĞİLDİR"

Yaşananlar gösterdi ki, küçük bir azınlık hariç Süveyda halkı, Suriye devletinin yanında.

Süveyda’da yaşanan tüm ihlalleri ve katliamları reddediyoruz.

Suriye, ayrılıkçı projelerin sahası değildir.

Mezhepçiliği körüklemeye çalışan herkesin karşısında kararlı şekilde durmalıyız."