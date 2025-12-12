Ahmet Çakar yeniden hastaneye kaldırıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türk futbolunda patlak veren bahis skandalıyla ilgili hafta boyunca dikkat çeken gelişmeler yaşandı.

Futbolda bahis ve şike soruşturmasındaki yeni operasyon dalgasında gözaltına alınan isimlerden biri de eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar'dı.

GÖZALTI KARARI KALDIRILMIŞTI

Çakar, cuma günü gözaltına alınmıştı.

Gözaltındayken kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırılan Çakar'ın anjiyo olmasının ardından sağlık durumu nedeniyle gözaltı kararı kaldırıldı.

YENİDEN HASTANEYE KALDIRILDI

Tetkiklerin ardından taburcu edilen Ahmet Çakar’ın iyileşmesi sonrası adliyeye götürülmesi bekleniyordu.

Ancak Ahmet Çakar, kalp krizi şüphesiyle yeniden hastaneye kaldırıldı.