Ahmet Çakar yeniden hastaneye kaldırıldı

Futbolda bahis soruşturmasında gözaltına alınan ve kaldırıldığı hastanede anjiyo yapılan Ahmet Çakar, kalp krizi şüphesiyle yeniden hastaneye götürüldü.

Yayınlama Tarihi: 12.12.2025 10:16
  • Ahmet Çakar, futbolda bahis soruşturmasında gözaltına alındıktan sonra kalp krizi şüphesiyle hastaneye götürüldü.
  • Gözaltındayken anjiyo yapılan Çakar, sağlık durumu nedeniyle serbest bırakıldı.
  • Taburcu edildikten sonra tekrar kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Türk futbolunda patlak veren bahis skandalıyla ilgili hafta boyunca dikkat çeken gelişmeler yaşandı.

Futbolda bahis ve şike soruşturmasındaki yeni operasyon dalgasında gözaltına alınan isimlerden biri de eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar'dı.

GÖZALTI KARARI KALDIRILMIŞTI

Çakar, cuma günü gözaltına alınmıştı.

Gözaltındayken kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırılan Çakar'ın anjiyo olmasının ardından sağlık durumu nedeniyle gözaltı kararı kaldırıldı.

YENİDEN HASTANEYE KALDIRILDI 

Tetkiklerin ardından taburcu edilen Ahmet Çakar’ın iyileşmesi sonrası adliyeye götürülmesi bekleniyordu.

Ancak Ahmet Çakar, kalp krizi şüphesiyle yeniden hastaneye kaldırıldı.

