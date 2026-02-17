Ahmet Davutoğlu: Maddi sıkıntılar yaşıyorum

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Siyaset arenasında tartışma yaratan çıkış...

Yaptığı açıklamalar ile sık sık gündeme gelen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, bunlara bir yenisini daha ekledi.

NOW TV'de katıldığı Çalar Saat programında gazeteci İlker Karagöz'ün sorularını yanıtlayan Davutoğlu, kişisel bir sorununa dikkat çekti.

"MADDİ SIKINTILAR YAŞIYORUM"

Kendi yağında kavrulduğunu ve maddi sıkıntılar yaşadığını öne süren Davutoğlu, "Bana az mı teklif geliyor zannediyorsunuz, açık söyleyeyim maddi sıkıntılar yaşıyorum.

Eşim de ben de çalışırım. Eski bir başbakanın temsil kabiliyeti itibarı ile sıkıntı yaşamıyor değilim." dedi.

MİSAFİRLERİNİ AĞIRLAMAKTA ZORLANDIĞINI SÖYLEDİ

Maddi durumu nedeniyle dışarıdan gelen misafirleri ağırlamakta zorlandığını ifade eden Davutoğlu, yabancı misafirleri bir başbakan gibi ağırlaması gerektiğini söyledi.

En temel iftar sofrasının maliyetinin en az 10 bin lira olduğunu iddia eden Davutoğlu, "Beni de zorladığı şeyler oluyor. Şikayet etmek için söylemiyorum" ifadelerini kullandı.

"BEN ŞİRKET DANIŞMANLIĞI YAPAMAM"

Kendisine uluslararası kuruluşlardan danışmanlık teklifi geldiğini ancak teklifleri kabul etmediğini belirten eski başbakan, "Halkımız bu haldeyken geçim sıkıntısından bahsetmem.

Ben bir şirket danışmanlığı yapamam, devlet geleneği budur" diye konuştu.