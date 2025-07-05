Ahmet Davutoğlu'dan CHP'li belediyelere yapılan operasyona tepki

Belediyelerde yolsuzluk ve usulsüzlüklere taviz verilmiyor...

Bu çerçevede, CHP’li büyükşehir belediye başkanlarına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında gözaltı operasyonları gerçekleştiriliyor.

Son olarak bu sabah Adana, Antalya ve Adıyaman büyükşehir belediye başkanlarına yönelik gözaltı operasyonları düzenlendi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, söz konusu operasyonlara sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla tepki gösterdi.

3 BÜYÜKŞEHİR BAŞKANLARINA YÖNELİK OPERASYON

CHP’li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, sabah saatlerinde gözaltına alındı.

Gözaltılar sonrası CHP'li belediyelere yönelik yapılan operasyonlara tepkiler gelirken, bir tepki de Ahmet Davutoğlu'ndan geldi.

"ADALETİN AHLAKI, HERKESE EŞİT UYGULANMASIDIR"

Ahmet Davutoğlu, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Siyaset iki ilke ile anlam kazanır: adalet ve ahlak!



Kendi yolsuzluklarını göz ardı edip başkalarının yolsuzlukları ile mücadele ettiklerini iddia edenler ahlaka da adalete de ihanet ederler!



Adaletin ahlakı, herkese eşit uygulanmasıdır.



Ey kendi belediyelerindeki ve bakanlıklarındaki yolsuzlukları görmeyip, muhalefet belediye başkanlarını tutuklayan iktidar sahipleri!

(BAKARA, 44) AYETİ ÖRNEK GÖSTERDİ

“Sizler kitabı okuduğunuz halde insanlara iyiliği emredip kendinizi unutuyor musunuz? Aklınızı kullanmıyor musunuz?” (Bakara, 44) ayeti sizin yüreğinizi hiç mi ürpertmez ?



Ey iktidar yaptığında her şeyi hoş görüp, başkaları yaptığında ahlakçılık taslayan sözde kanaat önderleri!



Bu çifte standardın bir tür münafıklık olduğunu anladığınızda geride ahlaki değerlerden hiçbir şey kalmayacağını görmüyor musunuz?

"RİYAKAR BİR SİYASET ÜLKEYE EGEMEN OLDU"

AK Parti’de siyasi etik kurulu kurduğumuzda başkanlığına getirdiğimiz ahlak abidesi ve yaşayan sünnet örneği merhum Prof. Raşit Küçük’e “Bu kurulu öncelikle beni denetlemeniz için kuruyorum. Benim de nefsim var ve güç beni de bozabilir; kılıcınızı en keskin olarak bana karşı kullanacaksınız” demiştim.



Bugün alnı secdeye değenlerin iktidarında herkese karşı kılıcı keskin, kendi yakınlarına ise alabildiğine müsamahakar zihniyete sahip riyakar bir siyaset ülkeye egemen oldu.

"AHLAKÇI OLMAYIN, AHLAKLI OLUN"