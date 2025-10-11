Ahmet Davutoğlu'ndan 'fotoğraf' eleştirilerine yanıt: Saygı göstermek boynumuzun borcudur

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi’nin yeni genel merkez binasının açılış töreninde konuştu.

Ülke ve dünya gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Davutoğlu'nun konuşmasında, Meclis resepsiyonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çektirdikleri fotoğraf da yer aldı.

Davutoğlu, bu kare sonrası muhalefet çevrelerinden gelen eleştirilere sert bir dille tepki gösterdi.

"MUHALEFET TROLLERİ ÜSTÜMÜZE SALDIRDILAR"

Siyasi parti liderlerinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Meclis’in açılış resepsiyonundaki fotoğrafıyla ilgili tartışmalara ilişkin Davutoğlu, şu sözleri sarf etti:

Nevruz’dan önce havaya cemre düşer ya, siyaset iklimine de 1 Ekim’de düşer. Geçen sene Sayın Bahçeli, DEM’le tokalaştı, ‘E güzel’ dedik ve destek verdik. Sayın Özgür Özel, resepsiyonda Sayın Erdoğan ile yan yana oturdu. ‘Normalleşme iyidir, doğru yapıyorsunuz’ dedik. E, biz oturduk diye muhalefet trolleri üstümüze saldırdılar.

"BİZİ EN AĞIR ŞEKİLDE ELEŞTİREN MUHALEFET TROLLERİNE DE ASLA BOYUN EĞMEYİZ"

Çok net benim tavrım. Hiç kimseye eyvallahım olmadı. Bize, iktidara tam itaat isteyip, yanlışa yanlış dedik diye, hain iktidar trollerine nasıl boyun eğmediysek, Sayın Cumhurbaşkanı’nı ve bir devlet törenine katıldık diye bizi en ağır şekilde eleştiren muhalefet trollerine de asla boyun eğmeyiz.

"SAYGI GÖSTERMEK BOYNUMUZUN BORCUDUR"