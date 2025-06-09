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Haber Merkezi

İsrail'in saldırganlığı durmuyor...

İsrail’in Gazze Şeridi’ne uyguladığı ablukayı kırmak amacıyla yola çıkan 'Özgürlük Filosu' kapsamında hareket eden Madleen gemisine, İsrail güçleri açık denizde müdahale etti.

Müdahalenin ardından gemide bulunan 12 uluslararası aktivist alıkonulurken, birçok ülkede protestolar başladı.

DAVUTOĞLU'NDAN TEPKİ

Türkiye'den ilk dikkat çeken tepkilerden biri, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’ndan geldi.

"İSRAİL'E AÇIK BİR UYARI YAPILMALIDIR"

Davutoğlu, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamalarda, İsrail’in Madleen gemisine yönelik eylemini 'uluslararası hukuka meydan okuma' olarak nitelendirerek şu ifadeleri kullandı:

Gerek yolculardan sosyal medya üzerinden gerekse Filistin kaynaklarından aldığımız bilgilere göre, Madleen gemisi soykırımcı İsrail tarafından kuşatılmış durumda. Başta Türkiye olmak üzere, gemide vatandaşları bulunan ülkeler ivedilikle Birleşmiş Milletler nezdinde harekete geçmeli, gerekirse BM Güvenlik Konseyi’ni acil toplantıya çağırmalı ve İsrail’e açık bir uyarı yapılmalıdır.

"BAYRAM SONRASI GAZZE'YE GİDECEĞİM"

Davutoğlu açıklamasında, sivil toplum kuruluşlarına ve vicdan sahibi bireylere de seslenerek, Madleen gemisindeki 'barış gönüllülerine' geniş çaplı kampanyalarla destek verilmesi çağrısında bulundu.

Ayrıca, bayram sonrası Gazze’ye gitmek üzere Mısır’la resmi temaslara başlayacağını duyurdu.

Ahmet Davutoğlu şu ifadeleri kullandı:

Ben de bayram sonrasında Gazze’ye gitmek için Mısır nezdinde gerekli girişimlerde bulunacağım. Siyasi partilerin genel başkanlarını, bu konuda ortak hareket etmeye davet ediyorum. Yeni yardım filolarına lojistik destek sağlanması artık bir tercih değil, insanlık görevidir.

MADLEEN GEMİSİNDE KİMLER VARDI?

1 Haziran’da İtalya’nın Katanya kentinden hareket eden 18 metrelik Madleen gemisinde; Avrupa Parlamentosu’nun Fransız üyesi Rima Hassan, İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, gazeteci Omar Faiad ve Türkiye’den Hüseyin Şuayb Ordu’nun da aralarında bulunduğu 12 barışçıl aktivist yer alıyordu.

Aktivistler, yolculuk öncesi yaptıkları açıklamalarda İsrail’in olası müdahalesine karşı direnç göstermeyeceklerini ve barışçıl duruşlarını koruyacaklarını belirtmişti.

İsrail ordusunun gemiye el koyduğunu duyurmasının ardından, Fransa başta olmak üzere bazı Avrupa ülkelerinde geniş katılımlı protestolar düzenlendi.

İsrail’in gemideki aktivistleri sınır dışı etme hazırlığında olduğu bildiriliyor.