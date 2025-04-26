Ahmet Ercan'dan İstanbulluları korkutan açıklama

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23 Nisan’da Marmara Denizi’nde meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından bölgedeki sarsıntılar dinmek bilmiyor. Bugün İstanbul bir kez daha yerin altından gelen hareketlerle sarsıldı. Akşam saatlerinde Marmara Denizi açıklarında, merkez üssü Büyükçekmece olan ve en büyüğü 4,3 olarak kaydedilen art arda 5 artçı deprem yaşandı.

KORKUTAN PAYLAŞIMI 5 MİLYON KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

Peş peşe gelen sarsıntıların ardından gözler yeniden uzmanlara çevrildi. Deprem bilimci Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, artçı depremlerle ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Ercan'ın ilk açıklaması 5 milyona yakın görüntülenirken, korkuları artırdı.



İşte Ahmet Ercan'ın o açıklamaları:

"ARTÇILAR SÜRMEZSE KAYGILAR BİTER"

Trakya kolu üzerinde olan M6,2 deprem artçı depremlerle gerilimini doğuya doğru aktarırken, beklemediğim biçimde doğudaki sağlam İstanbul koluna sıçradı. 20.05 de de olan M4,6’lık küçük deprem odağı tam da Küçükçekmece önünde M6,7 olarak beklediğim depremin odağıyla çakıştı.



Eğer bundan sonra olacak artçı depremler İstanbul kolu üzerinde dizilerek sürerse, bu kez çok çekinilecek bir durumla karşı karşıyayız demektir. Uyumadan tetikte gelişmeleri izleyeceğim. Sürmezse kaygımız biter.

"KAYGIYLA GELİŞMELERİ İZLİYORUM"