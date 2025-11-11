Ahmet Özer ilk açıklamasında Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti

Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden alınan Ahmet Özer, tutuklu bulunduğu “Aziz İhsan Aktaş suç örgütü” soruşturması kapsamında tahliye edildi.

Özer tahliye kararının ardından tutukluğu bulunduğu cezaevinden çıktı.

Özer kendisini karşılayan gazetecilere yaptığı açıklamada, “Dünyanın en güzel şeyi özgürlüktür ama maalesef ben bugün özgürlüğün sevincini tam olarak yaşayamıyorum. Çünkü yüreğimin yarısını içeride bıraktım” dedi.

Tutuklu bulunan belediye başkanlarına değinen Özer, “Ülkemizin hukuka, demokrasiye ve hukuk güvenliğine büyük ihtiyacı var. Seçilmişlerin tutuksuz yargılanabileceği bir ortamın oluşmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

DEVLET BAHÇELİ'YE TEŞEKKÜR ETTİ

Açıklamasının bir bölümünde ise Özer, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye teşekkür etti.

Özer, açıklamasında şunları söyledi: