Ahmet Özer'e Aziz İhsan Aktaş soruşturmasında takipsizlik

Aziz İhsan Aktaş ismi, kamuoyunda CHP'li belediyelerle birlikte duyulmaya başlandı.

CHP'li belediyelere düzenlenen yolsuzluk ve rüşvet operasyonları kapsamında gözaltına alınan Aktaş, itirafçı olmasının ardından serbest kaldı.

Aktaş'ın verdiği ifadeler sonrası 579 sayfa olarak hazırlanan iddianame, bugün kabul edildi.

İddianamede ismi geçen ve 9 yıl hapsi istenen eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

TAKİPSİZLİK KARARI GELDİ

Ahmet Özer ile birlikte toplamda 12 kişi hakkında, “rüşvet almak” suçundan Aziz İhsan Aktaş soruşturması tamamlanınca takipsizlik kararı verilmişti.

Özer hakkında, “ihaleye fesat karıştırma” ve “özel belgede sahtecilik” olmak üzere 2 suçtan iddianame düzenlenmişti.

O takipsizlik kararının gerekçesinin kararı da bugün açıklandı.

Açıklamada şöyle denildi;

"DELİL ELDE EDİLEMEDİ"