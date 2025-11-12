Ahmet Özer'in Devlet Bahçeli'ye teşekkürü CHP'lileri rahatsız etti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, 'Kent Uzlaşısı' soruşturması kapsamında tutuklanmış ve yerine kayyum atanmıştı.

Özer hakkında Temmuz 2024'te görülen duruşmada tahliye kararı verilmiş, ancak 'ihaleye fesat karıştırma' iddiasıyla yürütülen Aziz İhsan Aktaş soruşturması kapsamında yeniden tutuklanmıştı.

TAHLİYE OLDU

Ahmet Özer, tutuklu bulunduğu 'Aziz İhsan Aktaş suç örgütü' soruşturması kapsamında tahliye edildi.

Özer, tahliye kararının ardından tutuklu bulunduğu cezaevinden çıktı.

CEZAEVİ ÇIKIŞINDA BAHÇELİ'YE TEŞEKKÜR ETTİ

Özer, kendisini karşılayan gazetecilere yaptığı açıklamada, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti.

Özer, konuşmasında şu sözlere yer verdi:

"Bir barış sürecinin içerisinden geçiyoruz. Benim en büyük üzüntülerimden biri dışarıda olup bu sürece yeterince katkı veremediğimdendi. Bugün ve bugünden sonra umarım bunu ziyadesiyle yapacağım. Bu sürece vermiş olduğu samimi ve içten desteklerinden dolayı özellikle sayın Devlet Bahçeli'ye burada huzurunuzda teşekkür etmek istiyorum."

CHP'LİLERDEN ÖZER'E LİNÇ GİRİŞİMİ

Ahmet Özer'in Bahçeli'ye teşekkürü sonrası bazı CHP'ye yakın isimler, sosyal medyadan paylaşımlar yaptı.

Teşekkür konuşması hoşlarına gitmeyen kesim, yaptıkları paylaşım üzerinden Özer'i hedef aldı.

CHP'ye yakın ismler Bahçeli'ye olan teşekkürlerine tepki göstererek, "Günlerce belediyenin önünde nöbet tutan CHP'liler meğer iktidarın ve APO'nun projesine destek olmuşsunuz. Bir teşekkürü hak etmediniz mі?" sözleriyle linç girişiminde bulundu.

Bir başka isim Zülal Kalkandelen ise, "Ahmet Özer, hapisten çıkar çıkmaz MHP Genel Baskanı Devlet Bahçeli ve Feti Yıldız'a teşekkür etmiş." sözleriyle Özer'in açıklama yaptığı görüntüleri paylaştı.