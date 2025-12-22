MSB’den 2025 için sürekli işçi alımı duyurusu

- Millî Savunma Bakanlığı, 2025'te 1.113 sürekli işçi alacağını duyurdu.
- Detaylar ve başvuru koşulları Bakanlığın personel temin portalında yayımlandı.
- Adayların başvuru öncesinde ilan metnini dikkatle incelemesi öneriliyor.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Millî Savunma Bakanlığı (MSB), 2025 yılı için toplam 1.113 sürekli işçi teminine ilişkin duyurusunu kamuoyuyla paylaştı. Alım sürecine dair ilan, Bakanlığın personel temin portalında yayımlandı.
BAŞVURU ŞARTLARI VE DETAYLAR İNTERNETTE
Başvuru koşulları, kontenjan dağılımları ve süreçle ilgili tüm ayrıntılara, MSB Personel Temin resmî internet adresi üzerinden ulaşılabiliyor. Adayların, başvuru yapmadan önce ilan metnini dikkatle incelemeleri gerekiyor.
Başvurular ve ayrıntılı bilgi için: