Abone ol: Google News

MSB’den 2025 için sürekli işçi alımı duyurusu

Millî Savunma Bakanlığı, 2025 yılı kapsamında 1.113 sürekli işçi alımına ilişkin ilanını yayımladı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 22.12.2025 17:31
MSB’den 2025 için sürekli işçi alımı duyurusu
  • Millî Savunma Bakanlığı, 2025'te 1.113 sürekli işçi alacağını duyurdu.
  • Detaylar ve başvuru koşulları Bakanlığın personel temin portalında yayımlandı.
  • Adayların başvuru öncesinde ilan metnini dikkatle incelemesi öneriliyor.

Millî Savunma Bakanlığı (MSB), 2025 yılı için toplam 1.113 sürekli işçi teminine ilişkin duyurusunu kamuoyuyla paylaştı. Alım sürecine dair ilan, Bakanlığın personel temin portalında yayımlandı.

BAŞVURU ŞARTLARI VE DETAYLAR İNTERNETTE

Başvuru koşulları, kontenjan dağılımları ve süreçle ilgili tüm ayrıntılara, MSB Personel Temin resmî internet adresi üzerinden ulaşılabiliyor. Adayların, başvuru yapmadan önce ilan metnini dikkatle incelemeleri gerekiyor.

Başvurular ve ayrıntılı bilgi için:

personeltemin.msb.gov.tr

Gündem Haberleri