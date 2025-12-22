Hakan Fidan, Kasyun Dağı'nda

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, diplomatik görüşmeleri kapsamında Suriye'yi ziyaret etti.

Bakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın ile gittiği Başkent Şam'da, Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara ile bir araya geldi.

Görüşmede, Türkiye-Suriye ilişkilerinin güvenlik, siyasi ve ekonomik boyutları ele alındı.

DİPLOMATİK GÖRÜŞMELER GERÇEKLEŞTİRDİLER

Ardından Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile de bir görüşme yaparken Bakan Güler, Suriye Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra ile MİT Başkanı Kalın ise Suriye Genel İstihbarat Başkanı Hüseyin El Seleme'yle görüştü.

"SDG İSRAİL İLE KOORDİNASYON İÇİNDE"

Fidan, burada Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

SDG'nin entegrasyonu konusunu vurgulayarak, Suriye'nin istikrarının önemine değinen Fidan, "Suriye'nin istikrarı demek, Türkiye'nin istikrarı demektir. SDG, belli faaliyetlerini İsrail ile yürütüyor. Son bir yılda Suriye’de önemli ilerlemeler kaydedildi. Sezar yasasının kaldırılması bölge istikrarına önemli bir katkı." ifadelerini kullandı.

KASYUN DAĞI'NDAN ŞAM'I İZLEDİ

Fidan burada diplomatik görüşmelerine kısa bir mola verdi.

Fidan, Şeybani ile birlikte Kasyun Dağı'dan Şam'ın gün batımı manzarasını seyretti.

Objektiflere yansıyan o anlar ise medyada yer aldı.