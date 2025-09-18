AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım istifa etti

AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, yaptığı yazılı açıklama ile görevinden istifa ettiğini duyurdu.

İstifa nedenini açıklamayan Yıldırım, düzenlenecek basın toplantısında konuya ilişkin ifadelerde bulunacağını bildirdi.

"GÖREVİMDEN BUGÜN İTİBARIYLA İSTİFA ETMİŞ, EMANETİMİ TESLİM ETMİŞ BULUNUYORUM"

Yıldırım yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleri ile 6 yıldır yürütmekte olduğum AK Parti Elazığ İl Başkanlığı görevimden bugün itibarıyla istifa etmiş, emanetimi teslim etmiş bulunuyorum. Konu ile ilgili olarak ifadelerde bulunmak, hasbihal etmek ve siz değerli basın mensuplarımızla helalleşmek üzere tertip edeceğimiz basın toplantımızın yeri ve saati bilahare bildirilecektir.