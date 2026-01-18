ABD'li yetkiliden SDG'ye: Her zaman dünkü anlaşmayı kabul ediyorsunuz

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Suriye'de, Şam yönetimi ve terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı SGD ile 10 Mart tarihinde ABD arabuluculuğunda anlaşma imzalandı.

Taraflar arasında imzalanan mutabakat, SDG'nin askeri ve sivil yapılarının Şam'ın kontrolüne entegre etmeyi amaçlıyordu.

Mutabakatta SDG'ye verilen sürenin dolması üzerine, Şam yönetimi tüm müzakereleri askıya aldı.

HALEP'TE NOKTA ATIŞI OPERASYONLAR

Örgütün Halep’teki sivil yerleşim alanlarına topçu atışları düzenlemesi sonrası, Suriye ordusu operasyon için düğmeye bastı.

Gerçekleştirilen başarılı nokta atışı operasyonlar ile, Halep'te örgüt işgalinde olan 3 mahallede de temizlendi.

ABD'Lİ YETKİLDEN SDG'YE

Suriye ordusunun gerçekleştirdiği bu başarılı operasyon sonrası ABD'li bir yetkilinin SDG'ye söylediği "Her zaman dünkü anlaşmayı kabul ediyorsunuz" ifadeleri tekrar gündeme geldi.

Yetkilinin bu sözlerine kulak asmayan örgüt, işgal ettiği bölgelerden yavaş yavaş temizleniyor.

SURİYE ORDUSUNUN İLERLEYİŞİ SÜRÜYOR

Halep'te başlayan operasyonlar Fırat Nehri'nin her iki tarafında da genişliyor.

Suriye ordusu dün başlattığı operasyonlar ile Fırat Nehri'nin batısında yer alan, terör örgütü YPG/SDG'nin işgali altındaki Tabka kentine birçok farklı noktadan girmeye başladı.

Gece boyunca da devam eden çatışmalar sonrası, Rakka'nın Tabka ilçesinde kontrolü sağlayan ordu güçleri, Suriye'nin petrol ve doğalgaz sahası Deyrizor'u da işgal güçlerinden temizledi.