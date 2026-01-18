Abone ol: Google News

ABD'li yetkiliden SDG'ye: Her zaman dünkü anlaşmayı kabul ediyorsunuz

Suriye ordusunun SDG'nin işgalinde olan bölgelerdeki ilerleyişi hızlı bir şekilde sürerken, ABD'li bir yetkilinin Halep operasyonu sonrası SDG'ye söylediği, "Her zaman dünkü anlaşmayı kabul ediyorsunuz." ifadeleri gündem oldu.

Yayınlama Tarihi: 18.01.2026 17:27
  • ABD'li bir yetkili, SDG ile ABD arabuluculuğunda imzalanan anlaşmanın ardından "Her zaman dünkü anlaşmayı kabul ediyorsunuz" dedi.
  • Suriye ordusu, Halep ve Tabka dahil olmak üzere SDG'nin kontrolündeki bölgelerde operasyonlarını genişletti.
  • Başarılı operasyonlar sonucu, Rakka'nın Tabka ilçesi ve Deyrizor petrol ve doğalgaz sahası temizlendi.

Suriye'de, Şam yönetimi ve terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı SGD ile 10 Mart tarihinde ABD arabuluculuğunda anlaşma imzalandı. 

Taraflar arasında imzalanan mutabakat, SDG'nin askeri ve sivil yapılarının Şam'ın kontrolüne entegre etmeyi amaçlıyordu.

Mutabakatta SDG'ye verilen sürenin dolması üzerine, Şam yönetimi tüm müzakereleri askıya aldı.

HALEP'TE NOKTA ATIŞI OPERASYONLAR 

Örgütün Halep’teki sivil yerleşim alanlarına topçu atışları düzenlemesi sonrası, Suriye ordusu operasyon için düğmeye bastı.

Gerçekleştirilen başarılı nokta atışı operasyonlar ile, Halep'te örgüt işgalinde olan 3 mahallede de temizlendi. 

ABD'Lİ YETKİLDEN SDG'YE 

Suriye ordusunun gerçekleştirdiği bu başarılı operasyon sonrası ABD'li bir yetkilinin SDG'ye söylediği "Her zaman dünkü anlaşmayı kabul ediyorsunuz" ifadeleri tekrar gündeme geldi.

Yetkilinin bu sözlerine kulak asmayan örgüt, işgal ettiği bölgelerden yavaş yavaş temizleniyor.

SURİYE ORDUSUNUN İLERLEYİŞİ SÜRÜYOR 

Halep'te başlayan operasyonlar Fırat Nehri'nin her iki tarafında da genişliyor. 

Suriye ordusu dün başlattığı operasyonlar ile Fırat Nehri'nin batısında yer alan, terör örgütü YPG/SDG'nin işgali altındaki Tabka kentine birçok farklı noktadan girmeye başladı.

Gece boyunca da devam eden çatışmalar sonrası, Rakka'nın Tabka ilçesinde kontrolü sağlayan ordu güçleri, Suriye'nin petrol ve doğalgaz sahası Deyrizor'u da işgal güçlerinden temizledi.  

