AK Parti eski milletvekili Mehmet Mustafa Açıkalın hayatını kaybetti

Siyaset camiasının acı kaybı...

Uzun yıllar kamu ve siyaset alanında görev yapan, 22. ve 23. Dönem AK Parti Milletvekili Mehmet Mustafa Açıkalın'dan acı haber geldi.

HAYATINI KAYBETTİ

Açıkalın'ın 75 yaşında hayatını kaybettiği açıklandı.

Siyaset hayatı boyunca çeşitli görevlerde bulunan Açıkalın’ın vefatı, ailesi, yakınları ve sevenlerini yasa boğdu.

ÖMER ÇELİK'TEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından Açıkalın'ın ölümüne ilişkin bir mesaj yayınladı.

Çelik mesajında, "22. Ve 23’üncü dönem Milletvekilimiz, beraber zorlu yollar yürüdüğümüz Mehmet Mustafa Açıkalın’ın vefatını üzüntüyle öğrendik. Değerli ailesine ve Ak Parti ailemize başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun…" ifadelerine yer verdi.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Merhum Mehmet Mustafa Açıkalın için düzenlenecek cenaze programının detayları da açıklandı.

Buna göre Açıkalın’ın cenazesi, 28 Nisan 2026 Salı günü İstanbul’da Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek. Merhumun Ihlamur Kuyu Mezarlığı’na defnedileceği öğrenildi.