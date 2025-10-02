AK Parti Eskişehir milletvekili Ayşen Gürcan trafik kazasında yaralandı

Eskişehir'den acı haber...

Olay, kent merkezine 44 kilometre uzaklıkta Mahmudiye ilçesine bağlı kırsal Doğanca Mahallesi'nde meydana geldi.

ANKARA'DAN DÖNÜYORDU

Bu akşam 18.00 sularında sosyal medyadan Türk Kızılay Genel Başkan Danışmanı Alparslan Durmuş’u ziyaret ettiğine dair paylaşımda bulunan Ayşen Gürcan bu ziyaretin ardından Eskişehir'e dönüyordu.

Edinilen bilgilere göre, AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, basın danışmanı ve şoförünün içerisinde bulunduğu araç, D200 karayolunda Ankara yönünden Eskişehir'e doğru seyir halindeyken bir otomobille çarpıştı.

AYŞEN GÜRCAN HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada Canan Oruç (70) hayatını kaybetti, otomobil sürücüsü N.O. ile Milletvekili Ayşen Gürcan, basın danışmanı ve makam aracı şoförü yaralandı. Ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Gürcan'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Yaralı N.O. ise, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından bilinci açık bir şekilde Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaza sırasında Milletvekili Gürcan'ın arkasındaki araçta bulunan AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak, Eskişehir Şehir Hastanesi'ne geldi. Albayrak'ın yanı sıra şehrin önemli isimleri de Milletvekili Gürcan'ın kaza geçirdiği haberini alır almaz hastaneye geldi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.