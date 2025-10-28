AK Parti Genel Başkan Vekili Ala: Uluslararası toplum, İsrail’i kınamakla yetinmemeli

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Hamas'ın dün Gazze'den teslim ettiği cenazenin İsrail ordusunun Aralık 2023'te Gazze Şeridi'nde bulduğu esir Ofir Tzarfati'in cesedine ait kalıntılar olduğunu iddia eden İsrail'in, Hamas'ı ateşkesi ihlal etmekle suçladığı öğrenilmişti.

Bu kez İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, düzenlediği güvenlik toplantısının ardından tepki çeken bir karar aldı.

Netanyahu, düzenlediği güvenlik toplantısının ardından ateşkesin devam ettiği Gazze Şeridi’ne derhal güçlü saldırılar düzenlenmesi talimatı verdi.

HAVA SALDIRISI DÜZENLENDİ

Talimatın ardından İsrail ordusu, Gazze Şeridi’ne en az 3 hava saldırısı düzenledi.

Filistin basını, İsrail’in Şifa Hastanesi’nin yakınını hedef aldığını bildirdi.

AK PARTİLİ İSİMDEN SERT TEPKİ

İsrail'in saldırıları tepki çekerken AK Parti Genel Başkan Vekili Ala sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Ala, yaptığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"SİSTEMATİK BİR SOYKIRIMA DÖNÜŞMÜŞTÜR"

Netanyahu’nun, Gazze’de süren ağır insani yıkıma rağmen ordusuna yeni saldırılar düzenleme talimatı vermesi, barış çabalarına doğrudan bir saldırı niteliği taşımaktadır. Bu karar, bölgedeki sivillerin güvenliğini hiçe sayan, diplomatik çözüm yollarını tahrip eden ve uluslararası toplumun barış çağrılarını alenen hiçe sayan bir politikanın ürünüdür.



Bu tür adımlar, katliam odaklı bir zihniyetin yansımasıdır. Gazze’de yaşananlar, herhangi bir güvenlik gerekçesiyle açıklanamayacak ölçüde sistematik bir soykırıma dönüşmüştür. Artık İsrail'in diplomasiyi kullanarak uluslararası toplumu oyalamasına izin verilmemelidir.

"KINAMAK YETERLİ DEĞİL"

Ala, ayrıca "Uluslararası toplum, İsrail’in saldırgan politikalarını 'kınamakla' yetinmemeli; uluslararası hukuk mekanizmalarını işletmek, yaptırım süreçlerini devreye sokmak ve sivillerin korunması için bağlayıcı adımlar atmak zorundadır.

Aksi takdirde bu sessizlik, işlenen ihlallere dolaylı bir onay anlamına gelecektir. Gazze’deki trajedi, politik hesapların ötesinde, insanlık vicdanının sınandığı bir eşiğe dönüşmüştür. Bu noktada susmak, suça ortak olmak demektir" ifadelerini kullandı.