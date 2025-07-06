AK Parti Genel Sekreteri İnan, Kızılcahamam'daki kampa ilişkin konuştu

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadri İnan, AK Parti 11-13 Temmuz'da Kızılcahamam'da gerçekleştireceği kampa ve gündeme açıklamalarda bulundu.

İnan, Kızılcahamam'da İstişare ve Değerlendirme kampının 32'incisi düzenlediklerini belirtti.

"EN GÜÇLÜ GELENEĞİMİZ"

AK Parti'nin kurulduğu günden itibaren istişareye, ortak akla ve tüm fikirlerin masaya getirilmesine büyük önem verdiklerini vurgulayan İnan, şu ifadeleri kullandı:

Bu zamana kadar Cumhurbaşkanımız, Genel başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde biz onca seçim başarısına imza attıysak bunda parti teşkilatlarımızın, milletvekillerimizin tüm karar organlarımızın ortaya yatırdığı fikirler ekseninde geniş bir istişareli zeminde bu başarının temel çıtalarından bir tanesini oluşturdu.



O nedenle bu AK Parti'nin en büyük güçlü geleneği oldu. Ama aynı zamanda hükümet politikalarına, parti politikalarına yön verme noktasında da liderimizin önemli bir kararlılığı bu kamp için, bu değerlendirme toplantıları için her zaman esas oldu.



Genel başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da her zaman bu kampımızda çıkan görüşleri fikirleri ve ortaya çıkan öz eleştirileri her zaman dikkate alarak her zaman yakın çalışma arkadaşlarına bu kampımız içinde veya dışında talimatlarını bu vesileyle iletmiş oldu.

"MİLLETİMİZ İÇİN TOPLANIYORUZ"

Kızılcahamam kampında milletin sorunları, sokaktaki sorunların, gençlerin, kadınların ilettikleri konuları ve milletvekillerin sahada gözlemlediği önemli izlenimleri de değerlendirme fırsatı bulduklarını aktaran İnan, "Milletimiz için toplanıyoruz. Milletimizin konularını uçtan uça değerlendirmek için bakanlıklarımızla düzenlediğimiz onca panel, oturum ve başlık var.

Buralarda da İnşallah bu kampımızın ben ülkemiz için ve partimiz içinde verimli geçeceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"CUMHURBAŞKANIMIZ ULUSLARARASI BİR LİDER"

Milletin gücüyle sınırları aşan, liderlik başlığı altında istişare ve değerlendirme kampını gerçekleştirdiklerini vurgulayan İnan, "Biliyorsunuz Cumhurbaşkanımız partimizi kurduğu ilk günden itibaren hem ülkemizde hem de dünyada uluslararası bir liderlik tecrübesi ortaya koyuyor.

AK Parti büyük bir çınar bu çınarın altında ülkemizde yaşayan tüm 86 milyon vatandaşımız rahat nefes alırken aynı zamanda sınırları aşan mazlumlar da partimizin ve liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı o yoğun liderlik ve tecrübe sayesinde nefes alıyor" dedi.

"24 SENEYİ DOLDURUYORSAK YAPTIĞIMIZ REFORMLARIN BÜYÜK ÖNEMİ VAR"

AK Parti'nin reform ve yenilik partisi olduğuna dikkat çeken İnan, şunları kaydetti:

Biz her zaman çağın değişim ve dönüşümüne ayak uydurmuş çok güçlü bir siyasi hareketiz. Bu noktada bizim için esas olan milletimizin bize ne söylediği bunun önüne geçecek hiçbir tabuyu biz son 24 senedir merkezimize almadık. Bu noktada eğer biz bugün 24. senemizi dolduruyorsak AK Parti olarak iktidar partisi olarak bunda yapmış olduğumuz reform siyasetin çok önemli bir yeri var.



Vatandaşımızın ihtiyaç duyduğu reformları büyük bir cesaretle hayata geçiren lider ve kurmay kadrosu var. Bu reform önerileri de hiç şüphesiz biz istişare kamplarımızda çalışıyoruz ve karara koyuyoruz veya masaya yatırıyoruz. Bu noktada bizim reform siyasetimizin de kalbi aslında Kızılcahamam'da gerçekleştirdiğimiz kamp ortamı oluyor.

KAMPTA ELE ALINACAK MESELELER

11 Temmuz'da Stratejik Plan Çalıştayı gerçekleştireceklerini açıklayan İnan, "Burada 2025- 2026 içerisinde tüm kadrolarımızda milletimizle buluşmak için ve milletimizle ilgili konuları daha hızlı bir şekilde ilerletmek için hangi konularda hızlı hareket edebiliriz? Bunları masaya yatıracağız.

Stratejik plan çalıştığımızı gerçekleştirdikten sonra Cuma günü Sayın Cumhurbaşkanımız, genel başkanımızın açılış konuşmasıyla biz kampımızı başlatmış olacağız. Yaklaşık iki gün boyunca sürecek bu kampta güvenlik, toplum, öte yandan kalkınma ve ekonomi başta olmak üzere birçok konuda meseleleri kabine üyelerimizle, milletvekillerimiz MKYK üyelerimiz, MYK üyelerimiz ele alacak" dedi.

"SEÇİMSİZ 3 YILLIK DÖNEMİ PLANLIYORUZ"

Önlerinde 3 senelik seçimsiz bir dönem beklediğini ifade eden İnan şu ifadelere yer verdi: