AK Parti Genel Sekreteri İnan, Kızılcahamam'daki kampa ilişkin konuştu

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadri İnan, AK Parti 11-13 Temmuz'da Kızılcahamam'da gerçekleştireceği kampa ve gündeme açıklamalarda bulundu.

İnan, Kızılcahamam'da İstişare ve Değerlendirme kampının 32'incisi düzenlediklerini belirtti.

"EN GÜÇLÜ GELENEĞİMİZ"

AK Parti'nin kurulduğu günden itibaren istişareye, ortak akla ve tüm fikirlerin masaya getirilmesine büyük önem verdiklerini vurgulayan İnan, şu ifadeleri kullandı:

Bu zamana kadar Cumhurbaşkanımız, Genel başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde biz onca seçim başarısına imza attıysak bunda parti teşkilatlarımızın, milletvekillerimizin tüm karar organlarımızın ortaya yatırdığı fikirler ekseninde geniş bir istişareli zeminde bu başarının temel çıtalarından bir tanesini oluşturdu.



O nedenle bu AK Parti'nin en büyük güçlü geleneği oldu. Ama aynı zamanda hükümet politikalarına, parti politikalarına yön verme noktasında da liderimizin önemli bir kararlılığı bu kamp için, bu değerlendirme toplantıları için her zaman esas oldu.



Genel başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da her zaman bu kampımızda çıkan görüşleri fikirleri ve ortaya çıkan öz eleştirileri her zaman dikkate alarak her zaman yakın çalışma arkadaşlarına bu kampımız içinde veya dışında talimatlarını bu vesileyle iletmiş oldu.