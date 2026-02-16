AK Parti "mahalle başkanlarıyla" buluştu: Samimi anlar yaşandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

“Her Mahallesiyle, Her Hikâyesiyle İstanbul” teması ve “İstanbul’da Bir Olmak” sloganıyla AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Mahalle Başkanları İstişare ve Değerlendirme Kampı, 13-15 Şubat 2026 tarihleri arasında Ankara Kızılcahamam’da gerçekleştirildi.

Kampa; Genel Başkan Yardımcıları, Bakanlar, Milletvekilleri, İlçe Başkanları, Belediye Başkanları ve Mahalle Başkanları katıldı.

PROGRAM 3 GÜN SÜRDÜ

Üç gün süren programda; mahalle teşkilatlarının sahadaki performansı, koordinasyon mekanizmaları ve önümüzdeki döneme ilişkin stratejik yol haritası kapsamlı şekilde ele alındı.

Programın ilk gününde, İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan bir sunum gerçekleştirdi.

GEÇMİŞ DÖNEM TEŞKİLAT BAŞKANLARIYLA TEŞKİLAT ZİRVESİ

Ardından düzenlenen “Teşkilat Zirvesi – Kuruluştan Geleceğe” oturumunda, AK Parti teşkilat yapısının dünden bugüne geçirdiği dönüşüm ve geleceğe dair vizyon başlıkları istişare edildi.

ÖNEMLİ İSİMLER TECRÜBELERİNİ PAYLAŞTI

Zirvenin moderatörlüğünü AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş üstlenirken; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Hayati Yazıcı, Amasya Milletvekilimiz Haluk İpek, Ekrem Erdem, Mustafa Ataş, İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu ve İstanbul Milletvekili Erkan Kandemir tecrübelerini paylaştı.

Tüm teşkilat başkanları aynı sahnede, ilk kez anılarını paylaşarak birlik ve beraberlik mesajı da verdi.

Bu buluşma, konusu ve katılımcıları açısından ayrıca İstanbul'un AK Parti tarihindeki önemine de vurgu yaptı.

“ÖNEMLİ BİR DÖNEMİN BAŞLANGICI OLSUN”

Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, “Biz sadece iktidar değiliz. Biz bu siyasi hareketin, bu partinin ve Türkiye'nin vicdanıyız. Bizim için bu bir parolaya dönüştü.” dedi.

Kamp programının önemine değinen Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, “Toplantımızın hayırlara vesile olmasını, bu kamp programının da önemli bir dönemin başlangıcı olmasını Cenaballah'tan niyaz ediyorum.” diye konuştu.

Geçmiş dönem teşkilat başkanlarını buluşturan zirvede, teşkilat hafızasına ve sahadaki tecrübelere dair değerlendirmelerde bulunuldu.

Programın ikinci günü, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir’in mahalle başkanlarına hitabıyla başladı ve İl Başkan Yardımcısı, Teşkilat Başkanı Abdulhalim Aksu’nun sunumuyla devam etti.

Ekonomik iyileşmenin de hissedilebilir bir şekilde yaşanmasıyla yıl sonu itibarıyla, 2027’ye girerken AK Parti dikiz aynasına baktığında arkasında kimseyi görmeyecek duruma geleceğini söyleyen İl Başkanı Özdemir, şöyle konuştu:

“Bir yıllık süreçte her türlü sıkıntıya, zorluğa rağmen toplumumuzla bağımızı daha da kuvvetlendirdik. Anketlerimizde, İstanbul’da şu anda önemli bir ilerlemenin var olduğunu ifade etmek istiyorum. Kazandığımız 2023 seçimine göre dahi daha iyi bir noktadayız.

Belediye Başkanlıklarımızda, İlçe Belediyelerimizde 6 puan Nisan ayına göre daha yukarıdayız. Büyükşehirde de Nisan ayına göre daha ileri noktadayız. Bunları düzenli aralıkta ölçerek, ipi göğüsleyeceğimiz güne kadar bu yolculuğu devam ettireceğiz.

“CUMHURBAŞKANIMIZA İSTANBUL BORCUMUZ VAR”

Hepimiz biliyoruz, mermeri delen suyun sertliği değil sürekliliğidir. Gayretle, aşkla ve şevkle çalışacağız, bizim Cumhurbaşkanımıza bir İstanbul borcumuz var. İstanbul’un yükselişi Türkiye’nin yükselişidir.

“İSTANBUL’UN YÜKSELİŞİ TÜM TÜRKİYE’Yİ ŞAHLANDIRACAK”

Kıymetli milletvekillerim Anadolu’ya da gidiyorlar, Erzurum’un bir köyünde dahi İstanbul’da ne yapılıyor herkes biliniyor. Bayburt’ta, Van’da, Bitlis’te, Diyarbakır’da, Yozgat’ta, Sivas’ta, Kastamonu’da, Tokat’ta İstanbullunun, İstanbul’un, AK Parti’nin İstanbul’da nasıl bir refleks geliştirdiğini, ne yaptığını takip ediyorlar.

İstanbul aynı zamanda sadece kendisini değil, tüm Türkiye’yi de şahlandıracak bir sorumluluğa sahip. Bu sorumluluk bilinciyle hep birlikte kendi evlatlarımızı, kendi torunlarımızı gözümüzün önüne getirerek onların daha güzel bir geleceğe sahip olması için, onların bizim çektiğimiz sıkıntıları çekmemesi için, onların üniversite kapılarında özgürlük mücadelesi çekmemesi için çalışacağız.

Bu ülkede Alevi olduğunu söyleyemeyen vatandaşlarımız vardı. Ana dilini konuşmaktan çekinen kardeşlerimiz vardı. Biz bunların hepsini hamdolsun olması gereken noktaya getirdik.”